NASCAR DFS: Alinhamentos de 400 da Health 400 da ABETTER, SLATÉGIA, SELEÇÕES DIAS

Fora de William Byron, vencedor do Daytona 500 na semana passada, os outros cinco pilotos que acabaram entre os seis primeiros foram os chutes e devolveram um valor substancial para os alinhamentos da NASCAR DFS. O lendário Jimmie Johnson terminou em terceiro, enquanto John Hunter Nemechek, 27 anos, terminou em quinto. Quem os jogadores da NASCAR DFS podem apontar do grupo de motoristas Ambetter Health 400 DFS 2025 no domingo? Nemechek não venceu em suas 37 vagas na Copa da NASCAR no ano passado e no fim de semana passado foi seu primeiro resultado nos cinco primeiros em 79 corridas da Copa da Corrida. Ele melhorou sua posição fugindo de um acidente na última virada do Daytona 500, mas pode retornar ao valor novamente para os alinhamentos do 2025 NASCAR Atlanta DFS no domingo? Ryan Blaney é o favorito de +750 na NASCAR 2025 em chances de Atlanta. Antes de incluir qualquer seleção da NASCAR DFS para o Ambetter Health 40 2025 em lugares como DraftKings e Fanduel, certifique -se de Confira a estratégia ideal da NASCAR em Atlanta DFS e McClure da Sportsline.

McClure ganhou mais de US $ 2 milhões em sua carreira como Pro Daily Fantasy Pro, e seu grupo de pilotos da DFS NASCAR, projeções e conselhos podem ajudá -lo a obter uma ótima vitória no domingo em sites como Fanduel e Viciados em drogas.

O modelo McClure começou a temporada de 2025 chamando a vitória de Chase Elliott no confronto Cook Out em Bowman Gray para um pagamento de +300. Na semana passada, também foi uma parada com William Byron, apesar das probabilidades de +2000. Em 2024, ele pregou Kyle Larson para vencer em Las Vegas por 21-5 aposta Pagar e previu as vitórias de Denny Hamlin em Bristol com 5-1 e Richmond com 17-4.

Cinco das vitórias de Larson também ficaram impressionadas durante sua temporada histórica em 2021. No total, o modelo pregou 19 vencedores desde 2021, incluindo nove em 2023 e três nas sete primeiras corridas na última temporada. Qualquer pessoa que tenha seguido o exemplo dele Aplicações de apostas e Caixas esportivas Naquelas equipes da NASCAR, eu poderia ter visto grandes retornos.

Agora, ele dirigiu sua atenção para a Ambetter Health 400 no domingo. Compartilhando suas escolhas e o pool de motoristas da NASCAR DFS aqui.

Principais 2025 ABETTER SAÚDE NASCAR DFS PICLES

Para a NASCAR em Atlanta, McClure tem um alto nível de Kyle Larson (US $ 8.500 em DraftKings, US $ 9.000 em Fanduel). A 32 -Year -old é outra final decepcionante no Daytona 500, colocada na 20ª posição, mas o vencedor de 29 tempos da série Copa ainda é um dos pilotos mais bem -sucedidos do mundo. Depois de terminar fora dos 10 primeiros no Daytona 500 do ano passado, Larson ficou em quarto lugar na primeira etapa e o segundo na segunda etapa antes de um acidente tardio resultar em um fim fora dos 30 primeiros no Health 400 Ambetter 400 do ano passado.

Larson liderou a NASCAR com seis vitórias na última temporada e suas 15 primeiras finais das cinco primeiras foram empatadas no esporte. Ele venceu duas de suas últimas oito corridas na última temporada, terminando em quarto ou melhor cinco vezes e McClure aguarda um desempenho de recuperação na semana passada a um preço razoável para os alinhamentos da Ambetter Health 400 NASCAR DFS.

Parte da estratégia ideal da NASCAR DFS do McClure também inclui a lista de Daniel Suárez (US $ 8.100 em DraftKings e US $ 10.000 em Fanduel). Suarez é o Ambetter Health 400 Defender e fez algumas de suas melhores corridas em Atlanta. O 33 -Year -old terminou nos dois primeiros em cada uma de suas três últimas corridas no Atlanta Motor Speedway.

Suarez terminou fora dos seis primeiros apenas uma vez nos últimos seis eventos da NASCAR em Atlanta e isso ocorreu devido a um DVP (Política de Veículos Danificados) depois de terminar o nono no primeiro estágio. Ele tem a segunda melhor média final (7,3) desde 2022, que é a segunda melhor no Atlanta Motor Speedway, o que o torna uma adição forte e um preço mais barato do McClure nos alinhamentos da NASCAR DFS. Veja o que outros motoristas estão listados aqui.

Como estabelecer 2025 NASCAR nos alinhamentos de Atlanta DFS

O McClure também está apontando para um motorista subvalorizado para retornar muito valor para suas seleções da NASCAR DFS. Está em uma posição privilegiada para executar na bandeira quadriculada e tem um preço que não vai quebrar o banco. Você pode ver quem é e qualquer outra escolha, aqui.

Então, quais são as melhores equipes da DFS NASCAR para a Ambetter Health 2025? E qual valor do controlador é uma lista obrigatória? Visite Sportsline agora para ver o grupo de motorista completo do milionário DFS Mike McClure para DraftKings e Fanduel, para ter a oportunidade de cobrar grande no NASCAR DFS.