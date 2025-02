NASCAR em 2025: Novos pilotos e equipes de carreira a seguir, além de uma análise completa da Copa da Copa deste ano

Quando todo ano novo começa na NASCAR, sempre há algo novo aparente quando as operadoras são baixadas e as equipes funcionarão pela primeira vez. Em alguns casos, é um novo esquema de pintura ou um novo patrocinador que acompanha os nomes e números de família. Em outros, os novos pilotos assumiram que os carros de família, os motoristas familiares combinaram com os novos líderes da tripulação e, talvez, nos casos mais emocionantes, as novas equipes se reuniram e se prepararam para seus solteiros.

A NASCAR Cup Series verá muitas mudanças até 2025, lideradas pelos pilotos e equipes em movimento que se expandiram durante a baixa temporada.

Esses pilotos em novos lugares terão sua primeira oportunidade de brilhar no domingo na Grande Corrida Americana em Daytona Beach, Flórida, quando o mundo das corridas chegar à cidade da praia para a maior corrida do ano, o Daytona 500. Vamos Dê uma olhada em alguns desses pilotos que trabalham com novas equipes e novos pilotos para chegar à série da Copa.

Chase Briscoe mudou -se para Joe Gibbs Racing para dirigir o Toyota No. 19, assumindo a posição de campeão da Copa da Copa de 2017 Martin Truex Jr., enquanto Truex se retirou das corridas da Copa Full -Time, ele tentará se qualificar para o Daytona 500 dirigindo o não. 56 TOYOTA PARA TRICON GARAGE.

23xi Racing, RFK Racing, Front Row Motorsports e Trackhouse Racing se expandiram de dois para três carros cada. 23xi tabilou o novato Riley Herbst para dirigir o Toyota nº 35 e se juntará à batalha do novato do ano pelo três vezes campeão dos supercarros do V8, Shane Van Gisbergen, que se muda para a Copa completa do tempo como O motorista da pista não. 88 Chevrolet. A RFK contratou Ryan Precece para dirigir o Ford nº 60, enquanto a primeira fila abordou Noah Gragson como o motorista de seu novo Ford nº 4.

AJ AllMending retorna à série Full -Time Cup como o motorista da Kaulig Racing No. 16, e Kaulig também renovou seu segundo time: Ty Dillon substitui Daniel Hemric como o motorista do segundo carro Kaulig, que foi renúncia de não. 31 ao nº 10.

Josh Berry foi contratado como o novo motorista do Wood Brothers No. 21, assumindo a posição da equipe mais antiga da NASCAR depois que eles obtiveram seu marco número 100 com Harrison Burton em Daytona há um ano.

Após sete temporadas no Front Row Motorsports, o campeão de Michael McDowell, campeão de Michael McDowell, 2021, mudou -se para o Spire Motorsports para se tornar o novo piloto Chevrolet nº 71. Todd Gilliland assumirá o comando do Ford nº 34 que havia sido dirigido por McDowell, enquanto Zane Smith se junta à primeira fila como o motorista nº 38 da Ford que Gilliland estava pilotando.

Apesar do fechamento da Stewart-Haas Racing, Gene Haas continuará na Copa como proprietário da equipe agora de uma única fábrica de carros. O estreante do ano da Copa de 2020, Cole Custer, dirigirá o Ford nº 41, retornando à Copa depois de vencer o campeonato de 2023 na série Xfinity.

A Rick Ware Racing manterá seu Ford nº 51 na família este ano, já que Cody Ware retornará para avaliar as tarefas de direção completa pela primeira vez desde o início da temporada 2023. Depois de ingressar na equipe no final do 2024 Temporada, Corey Lajoie competirá em tempo parcial pela RWR à roda do Ford nº 01.

O campeão de 2023 Daytona 500, Ricky Stenhouse Jr., continuará a dirigir o nº 47 Chevrolet, mas o fará sob uma nova propriedade: com o jogo de co -proprietários Jodi e Tad Geshickter, JTG Daugherty Racing foi renomeado como Hyak Motorsports Sob os novos principais proprietários principais, o proprietário Gordon Smith.

2025 Daytona 500: Cinco drivers longos -chame Steven Taranto

As mudanças através da rede não se limitam apenas à roda, uma vez que vários líderes notáveis ​​da tripulação também são movidos pela área da garagem e pelas caixas.

Em um movimento muito surpreendente levando em consideração seu sucesso juntos, Joe Gibbs Racing dividiu Denny Hamlin e Chris Gabart, com Gabehart avançando para se tornar diretor da competição JGR. Chris Gayle agora servirá como chefe da equipe de Hamlin, passando da equipe nº 54 de Ty Gibbs, que agora será chefe da tripulação de Tyler Allen.

O Spire Motorsports fez uma das maiores contratações no topo das caixas para 2025, desde que adquiriram o chefe da tripulação do campeão da Copa de 2014, o chefe de Rodney Childers, que supervisionará o Chevrolet e o motorista nº 7 Justin Haley.

Além dos Childers, dois outros chefes da equipe de Stewart-Haas Racing encontraram novas casas para esta temporada: o duas vezes chefe da equipe de Daytona Champion 500, Drew Blickensderfer, retorna à primeira fila de motoristas com Noah Gragson, enquanto Que Richard Boswell chegou a Richard Childress correndo como o novo chefe da equipe de Austin Dillon.

A RFK Racing reuniu Brad Keselowski com Jeremy Bullins, que substituirá Matt McCall como chefe de tripulação do Ford No. 6. Bullins, cujas 10 vitórias na Copa da Corrida incluem 2022 Daytona 500 com Austin Cindric, trabalhou anteriormente com Keselowski em Teamnesske.

Bubba Wallace recebe um novo líder de equipe para 2025, enquanto Charles Denike cuida de Bootie Barker. Denike recebe sua chance na Copa depois de um excelente 2024 na série Craftsman Truck com a McAnally-Hilgemann Racing, onde o piloto guiado Christian Eckes é quatro vitórias e uma das melhores temporadas estatísticas da história da série.

Outras equipe -chefe em movimento em 2025 incluem Andrew Dickeson (Ty Dillon), Trent Owens (AJ AllMendinger), Miles Stanley (Josh Berry), Chris Lawson (Todd Gilliland), Davin Restive (Riley Herbst), Aaron Kramer (Cole Custer), Travis Mack (John Hunter Nemechek), Travis Peterson (Michael McDowell) e Stephen Doran (Shane van Gisbergen).

Além das 36 equipes completas, as séries da Copa deste ano também terão algumas participações especiais entre as equipes de tempo, a saber, na abertura da temporada de Daytona 500. A grande corrida americana, como o campeão de quatro vezes Indianapolis 500, Helio Castroneves, fará sua estréia na NASCAR Drive nº 91 Chevrolet.

Castroneves se juntarão entre os candidatos Daytona 500 para Dale Earnhardt Jr., que fará corridas da JR Motorsports Cup pela primeira vez com o zagueiro do campeão da Xfinity Series Justin Allgaier ao volante do Chevrolet No. 40. O campeão sete vezes de A Copa e o Hall da Fama da NASCAR, Jimmie Johnson, tentarão chegar a 700 começos de corrida no Daytona 500 e Coca-Cola 600, e duas lendas do Grey Bowman Stadium, Tim Brown e Burt Myers, terão oportunidades de sonho para os sonhos para Competir na xícara no confronto de abertura da temporada em Bowman Gray.

Aqui está uma análise completa dos pilotos e equipes que competirão na série da NASCAR Cup nesta temporada, daqueles que competem pelo campeonato com aqueles que têm apenas algumas corridas.

Equipamento completo

No. 1 – Ross Chastain – Trackhouse Racing Chevrolet (Chefe da Crew: Phil Arise)

No. 2 – Austin Cindric – Team Penske Ford (Chefe da Crew: Brian Wilson)

No. 3 – Austin Dillon – Richard Childress Racing Chevrolet.

No. 4 – Noah Gragson – Ford Fords Ford.

No. 5 – Kyle Larson – Hendrick Motorsports Chevrolet.

No. 6 – Brad Keselowski – RFK Racing Ford (chefe da tripulação: Jeremy Bullins)

No. 7 – Justin Haley – Spire Motorsports Chevrolet (Chefe da tripulação: Rodney Childers)

No. 8 – Kyle Busch – Richard Childress Racing Chevrolet.

No. 9 – Chase Elliott – Hendrick Motorsports Chevrolet (Chefe da tripulação: Alan Gustafson)

No. 10 – Ty Dillon – Kaulig Racing Chevrolet.

No. 11 – Denny Hamlin – Joe Gibbs Racing Toyota (chefe da tripulação: Chris Gayle)

No. 12 – Ryan Blaney – Equiferos Penske Ford.

No. 16 – AJ AllMendinger – Kaulig Racing Chevrolet (Chefe da tripulação: Trent Owens)

No. 17 – Chris Buescher – RFK Racing Ford (chefe da tripulação: Scott Graves)

No. 19 – Chase Briscoe – Joe Gibbs Racing Toyota (chefe da tripulação: James Small)

No. 20 – Christopher Bell – Joe Gibbs Racing Toyota (chefe da tripulação: Adam Stevens)

No. 21 – Josh Berry – Wood Brothers Racing Ford (Chefe da Crew: Miles Stanley)

22 – Joey Logano – Team Penske Ford (chefe da tripulação: Paul Wolfe)

23 – Bubba Wallace – 23xi Racing Toyota (chefe da tripulação: Charles Denike)

No. 24 – William Byron – Hendrick Motorsports Chevrolet.

No. 34 – Todd Gilliland – Ford Motorsports Ford (chefe da tripulação: Chris Lawson)

35 – Riley Herbst (R) – 23xi Racing Toyota (Chefe da tripulação: Davin Restive)

38 – Zane Smith – Ford Ford.

41 – Cole Custer – Haas Factory Team Ford (chefe da tripulação: Aaron Kramer)

42 – John Hunter Nemechek – Legacy Motor Club Toyota (chefe da tripulação: Travis Mack)

43 – Erik Jones – Legacy Motor Club Toyota (chefe da tripulação: Ben Beshore)

45 – Tyler Reddick – 23xi Racing Toyota (chefe da tripulação: Billy Scott)

47 – Ricky Stenhouse Jr. – Hyak Motorsports Chevrolet.

48 – Alex Bowman – Hendrick Motorsports Chevrolet.

51 – Cody Ware – Rick Ware Racing Ford.

No. 54 – Ty Gibbs – Joe Gibbs Racing Toyota (Chefe da tripulação: Tyler Allen)

60 – Ryan Precepe – RFK Racing Ford (Chefe da Crew: Derrick Finley)

71 – Michael McDowell – Spire Motorsports Chevrolet (Chefe da tripulação: Travis Peterson)

77 – Carson Hocevar – Spire Motorsports Chevrolet (Chefe da tripulação: Luke Lambert)

No. 88 – Shane van Gisbergen (R) – Trackhouse Racing Chevrolet (Chefe da tripulação: Stephen Doran)

No. 99 – Daniel Suárez – Chevrolet de corrida de trackhouse (chefe da tripulação: Matt Swiderski)

Equipes de tempo de tempo

No. 01/15 – Corey Lajoie e Tim Brown – Rick Ware Racing Ford (chefe da tripulação: TBD)

33 – Richard Childress Racing Chevrolet.

No. 40 – Justin Allgaier – Jr Motorsports Chevrolet (Chefe da tripulação: Greg Ives)

44 – JJ Yeley – NY Racing Chevrolet (chefe da tripulação: Jay Guy)

No. 50 – Burt Myers – Team Amerivet Chevrolet (Chefe da tripulação: Tony Eury)

No. 56 – Martin Truex Jr. – Tricon Garage Toyota (chefe da tripulação: Cole Pearn)

62 – Anthony Alfredo – Barba Motorsports Chevrolet.

66 – Garrett Smithley e Chandler Smith – Garage 66 Toyota (Chefe da tripulação: Carl Long)

78 – BJ McLeod – Live Fast Motorsports Chevrolet.

No. 84 – Jimmie Johnson – Legacy Motor Club Toyota (chefe da tripulação: TB)

No. 91 – Helio Castroneves e outros – rastreia Chevrolet (Chefe da tripulação: Dariar Grubb)

