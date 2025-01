NASCAR garante vaga a Hélio Castroneves na Daytona 500 através de nova prova provisória

Helio Castroneves tem garantida sua primeira largada na NASCAR Cup Series na Daytona 500 de 2025. (Foto de Justin Casterline/Getty Images)

A NASCAR tornou mais fácil para os pilotos trabalharem na Cup Series.

O órgão sancionador anunciou na sexta-feira que havia adicionado uma “renúncia aberta provisória” ao livro de regras. A provisória pode ser concedida a pilotos de “classe mundial” de outras séries que tentem uma corrida da Copa em um carro que não tenha entrada garantida na corrida. E poderia ser concedido e usado antes do Daytona 500.

O tetracampeão das 500 Milhas de Indianápolis, Helio Castroneves, tentará a corrida com a Trackhouse Racing. E a NASCAR confirmou que Castroneves poderá usar o provisório caso não se classifique para a prova do dia 16 de fevereiro.

Castroneves está inscrito como carro aberto nas 500. Todos os 36 carros alugados têm vaga garantida no campo de 40 carros, deixando quatro vagas disponíveis por meio de corridas de qualificação de velocidade e pré-500 para pilotos de carros abertos. Caso Castroneves não consiga uma dessas quatro vagas, obterá a provisória.

E se ele conseguisse a vaga provisória, a NASCAR acrescentaria um carro ao campo. De acordo com a atualização do livro de regras, o provisório seria um bônus para o carro número 41 em pista e não impediria outro piloto de fazer a corrida.

O provisório não está disponível para ex-pilotos da NASCAR, o que significa que alguém como Martin Truex Jr. Truex se aposentou da competição em tempo integral da Copa no final da temporada de 2024 e deve entrar no Daytona 500 de 2025.

A Daytona 500 de 2025 é a primeira corrida da NASCAR Cup Series que Castroneves tentou. O homem de 49 anos é um dos quatro homens, junto com AJ Foyt, Al Unser e Rick Mears, a vencer a Indy 500 quatro vezes. Nenhum piloto venceu a corrida cinco ou mais vezes.

Porém, Castroneves já correu em Daytona. Ele competiu na corrida de carros esportivos Rolex 24 no circuito de Daytona. O percurso rodoviário utiliza grande parte do oval, além das seções internas não utilizadas no 500.

NASCAR ajusta pontos de playoff para pilotos que recebem isenções

Em outras notícias relacionadas à Indy 500, a NASCAR anunciou que um piloto que perder uma corrida da Copa por outro motivo que não uma lesão e receber uma dispensa para competir nos playoffs não poderá transferir nenhum ponto dos playoffs para a pós-temporada.

Em 2024, Kyle Larson tentou correr as 500 Milhas de Indianápolis e a Coca-Cola 600 no mesmo dia. A chuva atrasou o início das 500 Milhas de Indianápolis e impediu Larson de largar nas duas corridas. Larson ficou em Indianápolis para correr todas as 500 milhas antes de voar para Charlotte na esperança de entrar em seu carro nº 5 em algum momento durante as 600 milhas. No entanto, as 600 milhas foram encurtadas pela chuva devido ao mesmo sistema climático e Larson nunca dirigiu. uma volta na corrida.

A NASCAR concedeu a Larson uma isenção dos playoffs, embora ele não tenha começado os 600. Se a mesma situação acontecesse com Larson ou qualquer outra pessoa no futuro, esse piloto teria que começar a pós-temporada sem nenhum ponto se estivesse competindo pelo campeonato. Em 2024, Larson entrou nos playoffs como o cabeça-de-chave com 40 pontos nos playoffs.