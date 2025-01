NASCAR non cambia i playoff per il 2025

Bob Pockrass Fox Nascar Insider

Dopo diverse settimane di valutazione dei playoff, NASCAR ha deciso di non cambiarlo, almeno per il 2025.

Invece, la lega creerà una squadra per indagare sulle possibili modifiche per il 2026.

L’attuale sistema di playoff knockout, che ha un singolo finale di razza che definisce il campione, è stato utilizzato dal 2014 ed è stato leggermente rinnovato introducendo corse e playoff nel 2017.

Joey Logano è diventato il primo pilota a segnare 15 o peggio nella stagione regolare punti per fare un round di campionato, quindi ha vinto Phoenix per chiedere il titolo. Discussioni sul fatto che la stagione regolare dovrebbe significare più febbre. E il fatto che Kyle Larson abbia vinto le sei gare della serie e che non si trovava nel round di campionato ha aumentato anche la forma di critica.

“Potremmo adattarci un po ‘qui o là? Forse”, ha detto John Probst, vicepresidente esecutivo della NASCAR lunedì. “Ma non credo che vogliamo ottenere alcuni piccoli miglioramenti in ogni stagione nei playoff.”

Probst, che ha parlato in pre -roles annuali con i giornalisti, ha affermato che il feedback del fine settimana post -campione era nel complesso se i concorrenti volessero cambiare e in che misura.

È probabile che il team includa funzionari della NASCAR, armatori e rappresentanti.

“Quest’anno lo guarderemo nel nostro gruppo di stakeholder per guardarlo in modo olistico”, ha detto Probst. “Le persone che hanno avuto molte emozioni o che hanno davvero parlato in un istante, dopo un po ‘e ne stavamo ancora discutendo … non siamo arrivati ​​al punto in cui dovevamo farlo.

“Abbiamo sentito i fan ad alta voce e chiaramente e attivamente.”

Bob Pockrass copre NASCAR per FOX Sports. Ha trascorso decenni che coprono le corse automobilistiche, tra cui più di 30 daynos 500, presso STT ESPN, Sporting News, NASCAR Scene e (Daytona Beach). Seguila su Twitter @Bobpockrass.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox SportsE segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!