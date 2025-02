NASCAR resulta em Atlanta: Christopher Bell vence um thriller após o acidente na última rodada congela o campo

Hampton, g. Quando a cautela saiu para um acidente no Backstraightway. A bandeira amarela congelou o campo no momento da cautela, permitindo que Bell retorne à bandeira quadriculada para obter sua décima vitória da Copa da Corrida e o primeiro do ano.

Em uma corrida que teve 50 mudanças de liderança entre 15 pilotos diferentes, Bell se colocou em posição de vencer nas curvas finais depois de dirigir para o resultado final do contato entre Larson e Austin Cindric Racing for Leadership, como vencedor de Cindric e Daytona 500 William Byron acabou colidindo com o atraso para conseguir a bandeira amarela e enviar a corrida no tempo extra. Depois de se alinhar atrás de Larson para o reinício final, os dois estavam próximos do outro quando Bell recebeu uma enorme borracha de Hocevar, que o colocou à frente quando a cautela saiu de um acidente de vários carros no revés que envolve Josh Berry e outros.

A vitória colocou Bell na rede de playoffs da NASCAR apenas duas corridas na temporada, estabelecendo seu chute na redenção depois que o campeonato foi perdido por pouco ano atrás, apesar de ter possivelmente a melhor temporada estatística da Copa, e também vence sua primeira vitória em uma Corrida de estilo SuperSpeedway.

“Esse estilo de corridas sempre foi um pouco difícil para mim e, durante o início do dia, estávamos obviamente presos nas costas”, disse Bell à Fox Sports. “(Chefe da equipe de Adam Stevens) e esses meninos voltaram aqui, fizeram um trabalho incrível para consertar isso no qual eu poderia manter meu pé. E a última metade da corrida que estávamos no nosso melhor”.

Atravessando a linha de chegada em segundo lugar, o Hocevar, o novato do ano da série de 2024 Copa, obteve o melhor final de sua carreira. Mas ele não chegou sem ele ganhar alguns inimigos também. A agressão de Hovar causou a raiva de vários de seus concorrentes e acabou tendo duas discussões graves após a corrida com outros motoristas. Ross Chastain se aproximou para ter uma discussão prolongada com a Hocevar, os dois finalmente colocaram as mãos, enquanto Ryan Blaney evidentemente também queria esclarecer depois que a Hocevar saiu da oportunidade de vencer nas voltas finais.

“Quero dizer, há algumas coisas que tenho que aprender e limpar um pouco, mas sinto que temos a oportunidade perfeita para tentar ganhar uma corrida”, disse Hocevar, que disse à Fox Sports que se recusou a elaborar o que era discutido com Chastain ou Blaney. “Eu nunca tinha tido essa oportunidade antes, especialmente em um SuperSpeedway.

“Então, hoje, apenas um ótimo dia para todos no esporte de motores de torre. Eles merecem todos os elogios. Eu só posso segurar a roda e correr para par e tentar me colocar em um lugar decente. Infelizmente não era o melhor lugar, mas foi Apenas um lugar curto “.

A corrida até o final também deixou Cindric bastante irritante, porque ele sentiu que Larson o beliscou entre as costas direito do carro nº 5 e a parede externa que saiu do turno 2, o que levou ao acidente que o levou a Byron e Byron Conversando com repórteres fora do centro de atendimento do centroCindric Furioso que Larson não estava claro e que o campeão da Copa de 2021 o colocou na parede, que emitiu um tipo de culpa de mea para avaliar seu papel no acidente.

“Apenas um pouco preguiçoso (deslize) na pista. Ele chegou um pouco mais rápido do que pensava”, disse Larson à Fox Sports. “Eu pensei que iria me buscar na saída para ambos. Sim, provavelmente foi minha culpa. Eu não vi uma repetição, mas tenho certeza de que foi minha culpa”.

Depois de duas corridas consecutivas para abrir a temporada, a NASCAR Cup Series agora vai para as corridas pela primeira vez em 2025 no próximo fim de semana com o Grande Prêmio do Texas no Circuito de Las Américas em Austin, Texas, no domingo próximo às 3:30 ET ET ET ET ET ET ET ET ET em Fox.

