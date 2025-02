Nate Tice e Gerald McCoy’s Chiefs vs. Eagles Super Bowl Lix Disglose

Jason Fitz, da Cobertura Interna, Gerald McCoy de McCoy e Van Noy e Nate Tice, do Futebol 301, se juntam a uma mesa muito especial da NFL antes do LIX LX LX LX LIX ao vivo do Toyota Land Cruiser no LIX do Super Bowl. Eles compartilham informações sobre como os atletas de alto nível são preparados para os maiores jogos de suas vidas. Os meninos também discutem como impedir o marechal de campo dos chefes de Kansas City, Patrick Mahomes, e o que Andy Reid e Steve Spagnuolo se reservam para o corredor do Philadelphia Eagles, Saquon Barkley.

(2:05) Como é se preparar para um ótimo jogo como jogador?

(13:34) Como as águias podem parar Patrick Mahomes?

(24:22) Steve Spagnuolo pode parar Saquon Barkley?

(35:32) O que torna Andy Reid tão perigoso depois de uma semana de descanso?

(40:55) As águias podem atacar as vulnerabilidades na linha ou nos chefes?

O Yahoo NFL recebe Gerald McCoy e Nate Tice visualizam o LIX do Super Bowl de Nova Orleans.

🖥️ Veja este episódio completo no YouTube

Confira o restante da família do podcast do Yahoo Sports em qualquer Podcasts de esportes do Yahoo