NAVEEN KUMAR SERVICES CLICH 71º Campeonato Nacional Menor Sênior Campeonato Campeonato Kabaddi Campeonato

Os serviços venceram nas finais de Nails contra a ferrovia para vencer o 71º Campeonato Kabaddi para homens em Kabaddi, no estádio interno de Jawaharlal Nehru, em Cuttack, no domingo. A banda com grande poder da estrela venceu 30-30 (6-4) em um empate, mostrando um controle extraordinário quando era o mais importante, porque o confronto poderia ir nos dois sentidos. Lidada por uma estrela da liga profissional, Naveen Kumar, os serviços mostraram habilidades únicas ao longo do torneio. A final foi um romance estrela com alguns dos melhores talentos da Índia, incluindo o Raider Dynamic Raider Pankja Mohite e o defensivo Parvesh Bhaainswial. Uma combinação defensiva de Jaideep Dahiya e Rahul Sethpal Services – vencedor da PKL na 11ª temporada – acabou sendo crucial em momentos importantes.

O caminho da glória para a glória incluiu um impressionante triunfo semifinal 43-35 sobre Pendjab, enquanto a Railways forneceu seu último lugar com uma vitória convincente de 42-34 contra o Uttar Pradesh. No início do torneio, Koleje foi dominado por Radejastan (54-31) em sua partida de quartas de final, enquanto os serviços derrotaram Haryana (43-32).

No último dia, também houve apresentações notáveis ​​em outras quartas de final, e Uttar Pradesh derrotou Goa 51-26, e Pendjab ao lado de Maharashtra 35-26. A multidão lotada no estádio interno testemunhou um grande Kabaddi competitivo e aplaudiu por suas estrelas favoritas.

