Navegando pela situação caótica de Jimmy Butler com o ex-jogador e agente da NBA BJ Armstrong

No episódio de hoje de Boa palavra com boa vontadeVincent Goodwill se junta ao tricampeão da NBA e atual agente BJ Armstrong para lidar com o caos que cerca o Miami Heat e Jimmy Butler. Eles discutem seu potencial valor comercial, os destinos onde ele poderá desembarcar e o que esperar após sua suspensão.

Também no programa de hoje, Goodwill e Armstrong refletem sobre a carreira da lenda do Chicago Bulls, Derrick Rose, depois que o time o homenageou no fim de semana passado. Eles também investigam como a NBA mudou e o que impactou negativamente a liga.

(18:46) A situação de Jimmy Butler

(29:01) A carreira de Derrick Rose

(45:33) Como a NBA mudou

