NBA All-Star 2025: Chris Paul, Victor Wembanyama Desqualificado do desafio de habilidades por não tirar fotos

O All-Star 2025 Skills Challenge da NBA, mas ele e seu companheiro de equipe do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, foram desqualificados por suas travessuras.

A etapa final do desafio de habilidades de três partes implica atirar, mas para superar o revezamento com a menor quantidade possível, Wembanyama e Paul realmente não dispararam as bolas da prateleira. Em vez disso, eles jogaram as bolas rapidamente na cesta, sem participar de nenhum tipo de movimento de tiro.

Os emitores de TNT Kevin Harlan e Reggie Miller se concentraram rapidamente em Paulo por ser o autor intelectual, que não era uma má suposição, considerando que ele é um veterano da NBA de 20 anos. No entanto, Wembanyama disse mais tarde para não atirar Foi a ideia deleDe acordo com Draymond Green. Wembanyama também aparentemente disse que dirigiu seu truque Por vários executivos da NBAque disse que estava tudo bem.

Os outros dois estágios do desafio envolvem pingos e exercícios que passam. O desempate é um tiroteio na meia quadra. O que eram Paul e Wembanyama para isso?

A equipe do Spurs foi vaiada pelos fãs do Chase Center e recebeu a desaprovação de seus concorrentes por tentar evitar as regras e superar o alívio rapidamente. O guarda do Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell, foi visto dando um polegar para o Spurs Duo, dois polegares para baixo, na realidade, por sua tentativa de criar uma fuga.

Wemby parece genuinamente doente porque é desqualificado e CP3 se assemelha à criança que convenceu seu irmãozinho a enganar um teste apenas para pegá -lo imediatamente pic.twitter.com/otbxk8x4di – Molly Morrison (@mollyhannahm) 16 de fevereiro de 2025

As outras três equipes envolvidas no desafio foram o Team Cavs (Mitchell com Evan Mobley), os Warriors da equipe (Green e Moses Moody) e a equipe de Rooks (Alex Sarr e Zaccharie Risacher). Honestamente, com um escândalo que afeta a competição, Green não teria suspeito de culpado? Talvez fosse permitido dar justiça ao seu único companheiro de equipe.

Paulo tentou reivindicar seu caso e cancelar a desqualificação, mas sem sucesso. Suas ações acabarão arruinando o All-Star Skills Challenge? Nesse caso, talvez seja hora de visitar uma potência novamente. Essas fotos realmente teriam que entrar.