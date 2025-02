NBA All -Star 2025 – Nuovo formato disegna recensioni contrastanti – Cosa succederà dopo?

San Francisco-Po-PO l’All-Star dell’anno scorso ha eseguito un impianto facciale collettivo a Indianapolis, l’NBA ha incontrato i suoi giocatori, incluso uno dei suoi portatori standard a Stephen Currym- per scoprire cosa può fare per migliorare la firma della vetrina dimostrativa del lega.

Il risultato è stato un formato reinventato, uno stesso Curry ha avuto un ruolo nel creare, che ha cambiato una partita di 48 minuti tra due squadre in tre partite più brevi con quattro squadre che sono culminate nell’All-Star MVP Curry e nella squadra Shaq instradando la squadra di Chuck nel campionato.

Quindi era consigliabile che durante il fine settimana si concludesse con la celebrazione della leggendaria carriera di Curry ai Golden State Warriors, proprio come qualsiasi altra cosa, era a Curry a cui era stato chiesto, se il formato che ha contribuito a creare ha funzionato – cosa, cosa e cosa , dovrebbe apparire questo evento?

“Avevamo bisogno di cambiare”, ha detto Curry, riferendosi alla partita dello scorso anno, che rappresentava quasi 400 punti combinati. “Avevamo bisogno di una nuova vita, un nuovo succo nel gioco – qualcosa di un po ‘inaspettato.

“Il modo in cui le persone consumano il basket è diverso. Non sembrerà una volta.

Editori birichini 2 correlati

Curry si è divertito molto quando ha seppellito un tiro a metà squadra durante l’ultima domenica sera, e poi è riuscito immediatamente a trovare l’icona del rapper e i colleghi della Bay Area Mistah Fab da festeggiare.

Nel complesso, ci sono stati meno giochi letargici in campo rispetto all’edizione precedente e persino diversi notevoli giochi difensivi, tra cui blocchi alla periferia di Jaren Jackson Jr. e Victor Wembanyama.

Ma alla fine della notte, in quella che è diventata una tradizione per come questi weekend All-Star sono andati nella NBA negli ultimi anni, non vi è stato consenso su come è avvenuta la notte e dove le cose dovrebbero andare da qui.

“Penso che dovremmo concentrarci su alcune cose diverse da All-Star”, ha detto il centro di Denver Nugget Nikola Jokic. “Penso che sarà sempre così, quindi dovremmo accettarlo.”

L’intera discussione Intorno all’All-Star nelle ultime stagioni, potrebbe essere distillato in una breve interazione, che il giocatore del campionato al potere con i giornalisti ha avuto sabato durante la sua disponibilità dei media.

Quando a Jokic è stato chiesto che Charles Barkley lo abbia scelto come parte della proposta “Inside the NBA” per tre elenchi All-Star all’inizio di questo mese, Yokic ha sorriso e ha detto: “Penso di essere costruito per questo gioco per questo gioco, Per questo tipo di gioco. “

Pochi minuti dopo, Jokic chiese cosa intendesse.

“Penso che non sia una domanda per me, amico mio”, disse, un altro sorriso sul suo viso. “Se vuoi la mia opinione non posso darti perché penso che non sia carino.”

Se Jokic, Triple MVP in media due volte più tempo che il campo scatta quasi il 60% dal campo e il 45% dell’intervallo a 3 punti, non è adatto a All-Star, chi è?

Questo è esattamente ciò che l’NBA ha deciso di provare a riparare quando si trasferisce in questo mini-Turnaj tre partite, ogni partita gioca al punteggio bersaglio di 40 punti.

giocare 0:21 TATUM’s Dunk Seals All-Star Game Win per Team Shaq Jayson Tatum Slams Home Clinum perché il team Shaq vince l’All-Star 2025.

Le partite di domenica sono state relativamente competitive-alppo più che nelle ultime stagioni: sono stati fino all’ultimo veramente competitivo: All-Star Game 2020 a Chicago, che è arrivato diverse settimane dopo la morte di Kob Bryant e hanno giocato con lui e il bordo Con lui sarebbe orgoglioso della Hall of Fame.

E mentre questa notte non aveva nulla del genere che il consenso fosse un evento migliorato.

“Penso che sia stato un buon passo nella giusta direzione per far rivivere il gioco in qualche modo”, ha detto Curry, “e poi giochi di nuovo l’anno prossimo.”

“Penso che stiamo iniziando a vedere il weekend All-Star e la natura competitiva nel gioco sta iniziando a sgattaiolare indietro”, ha detto Kevin Durant. “Penso che sia stato solido stasera … mi sentivo come se i ragazzi stessero cercando di giocare duro.”

Allo stesso tempo, non c’era molto basket. Domenica di sera sono state diverse pause diffuse in azione. Tra questi, la competizione di tiro dopo la prima partita, che includeva Milwaukee Bucks All-Star Guard Damian Lillard. E poi c’è stata una cerimonia che celebrava la relazione TNT di 40 anni con l’NBA, che sta arrivando dopo questa stagione, una pausa di 20 minuti in una partita che sembrava che nessuno dei giocatori sapesse che stava arrivando.

“Penso che la parte più difficile (quando) abbia fermato il gioco per fare una presentazione mentre eravamo un po ‘a metà”, ha detto la star di Celtics Jayson Tatum. “Allora è stato un po ‘difficile tornare al gioco.”

Includendo i vincitori del torneo di sfida di The Rising Stars, in rappresentanza dei giocatori del primo e del secondo anno, tenutosi venerdì sera di domenica sera come parte della partita All-Star di domenica sera ha attirato il proprio giro di critiche. I guerrieri Draymond Green, che hanno partecipato alla trasmissione TNT, ha affermato che il nuovo formato era “zero” su una scala 1: 10 e che “fa schifo”.

Per il Team Chuck, che ha sconfitto la squadra di Kenny per aprire la notte, è stato più di un’ora tra le partite.

“È stato un po ‘difficile”, ha detto Donovan Mitchell su come è avvenuta la notte. “Penso che tu abbia energia, adrenalina all’inizio, vai e poi siedi per 30-45 minuti. È stato difficile per me essere onesto con te. È un lavoro incompiuto. “

Ora questo Il weekend All-Star è finito e il gioco si sta spostando nei nuovi Clippers di Inglewood, in California, il prossimo anno l’attenzione si sposterà inevitabilmente all’unica domanda che esce da questi festeggiamenti:

Cosa succede a The Star Game adesso?

Come al solito c’erano molte possibili risposte. Curry non era l’unico a elogiare il nuovo formato; L’allenatore Cleveland Cavaliers Kenny Atkinson, l’allenatore di Curry nel gioco, ha pensato che funzionasse anche.

“Mi è piaciuto”, ha detto Atkinson. “È molto meglio. Non era un trapano distribuito.”

Anche la sua stella in via di sviluppo, Evan Moles, è piaciuto.

“Onestamente, è stato abbastanza divertente”, ha detto Moles. “Sento che è stato un po ‘più competitivo. Mi sento una buona cosa per il campionato. “

Tuttavia, altri non erano d’accordo.

Tyler Herro e Darius Garland-First, e la seconda volta, le stelle si sentono come se il gioco si fosse concluso quasi prima che iniziasse e preferirebbero tornare al tradizionale formato Occidentale orientale.

“Ma chi dovrei dire?” “Sono doppio all-star, quindi non ho nulla in esso.”

giocare 0:17 Connettiti jokic-wemby per un corridoio evidenziato Nikola Jokic si lancia a Victor Wembanyama, che termina con un forte ammollo.

Tuttavia, una cosa su cui tutti hanno concordato è che se la NBC ha preso un testimone l’anno prossimo e inizia a mostrare questo evento come parte del nuovo formato televisivo, ci devono essere molte meno soste in azione.

“Sento che i fan vogliono vedere come giochiamo di più”, Trae Young, “piuttosto che pochi piccoli spettacoli tra le pause”.

Un altro argomento che è apparso ripetutamente durante il fine settimana è stata l’idea di avere il formato “Team USA vs. Il mondo ”. Mentre le fonti dicevano che non vi era alcuna direttiva direttiva su come le squadre sarebbero state elaborate da Barkley e dai suoi concittadini TNT Shaquille O’Neal e Kenny Smith, idee su come le stelle divine. Il fatto che una delle squadre – le star globali di Chuck – includeva sette giocatori internazionali era un simbolo.

Passare a un tale formato potrebbe causare più problemi. All-Star contiene solo 24 giocatori, creando molti argomenti su ciò che le stelle sono lievi e omesse dalla competizione. Andare a 12 giocatori internazionali e 12 americani determinerebbe solo questi problemi e ometterebbe ancora più candidati di quelli che erano già a casa.

Ma non ha fermato alcuni – tra cui Wembanyam e Giannis Anthetocounko – da questa idea.

La scadenza per il 2025 NBA è nei libri. Ecco cosa devi sapere dopo una settimana selvaggia, comprese le ultime offerte superstar, oltre a Buzz e Intel all’ultimo minuto sulla NBA. • Grado: Luka per Lakers, pubblicità MAVS

• Gli esecutori pesano l’accordo Lakers-Mavs

• Grado: maggiordomo ai guerrieri quando la saga finisce

• Cronologia: come sono arrivati ​​il ​​maggiordomo e il Miami

• Round Table Insider NBA: un altro per Miami?

• Grado: volpe a Spurs, Lavine ai re

• Tracker: le ultime offerte e dettagli

• Kevin Pelton ad ogni progetto principale

• Macchina commerciale: gira l’accordo di stella

“Mi piacerebbe”, ha detto Anthetocounko prima della partita, in cui non ha giocato a causa dell’infortunio del vitello. “Penso che sarebbe il formato più interessante e interessante. Vorrei. Lo farei sicuramente.

“La mia opinione è che il suo obiettivo”, ha detto Wembanyama sabato. “C’è più orgoglio. Altre scommesse.”

NBA spera per un aumento dell’orgoglio e delle scommesse in questo evento, spera per un aumento dell’orgoglio e delle scommesse su Wembanyama e sul suo quadro 7-NAHA-4. Quando LeBron James ha visto 20 stelle consecutive che iniziano le corsie sabato a causa del disagio in piedi e alla caviglia per costringerlo a sedersi, iniziò la stella di Wembanyam.

E dopo aver detto che avrebbe giocato il gioco per lo scopo, è uscito e ha fatto una sequenza nel primo gioco, in cui il suo post-up si è immerso, blocca, e poi ha iniziato una breve pausa con un’altra dune, questa volta Alperen Sengun .

“Lo ha preso sul serio”, ha detto Curry. “Ha giocato duro. Ha mostrato la sua abilità unica in tutto l’album.

“Stai facendo un gioco di ciò che vuoi e tutti hanno una scelta.”