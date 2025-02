NBA All-Star 2025: Stephen Curry torna a prática espetacular nas costas e não a aparência da prática da prática

Supõe-se que o fim de semana da NBA All-Star seja divertido, certo? Stephen Curry lembrou aos fãs em sua antiga areia local da Oracle Arena em Oakland durante a prática e a disponibilidade da mídia no sábado, que é uma foto que muitos de nós tentariam, mas eles nem estarão perto de fazer.

Durante o tiro, Curry acertou um chute sem aparência da meia quadra. Obviamente, a estrela dos Golden State Warriors também facilitou. E logo após o ex -companheiro de equipe, Kevin Durant, sua tentativa no mesmo tiro é apresentada.

O aposentado de Curry pula ao longo da quadra depois de bater na elegante foto de truques se juntou à alegria do momento. Este homem está aproveitando sua vida no basquete.

Um aspecto um pouco mais amplo do tiro mostra Damian Lillard tentando parecer não impressionado. Talvez eu soubesse que não faria aquele circo tocar. Ou talvez eu estivesse concentrado no concurso de 3 pontos no sábado e vencendo pelo terceiro ano consecutivo.

– O melhor nunca repousa (@tbnrio.bsky.social) 15 de fevereiro de 2025 às 15:41

Steph acabou de derrubar um chute no meio da corte 🤯🔥 Como? 😭 #nba #curry #lebronjames #stephcurry #nballstar #allstar

(Imagem ou incrustação)

Curry, 36 anos, não participa do concurso que venceu duas vezes. Também não competirá contra o estrela da liberdade de Nova York Sabrina Ionescu em uma revanche de seu tiroteio de 3 pontos do fim de semana o ano passado do ano passado. No entanto, como a NBA está procurando eventos mais emocionantes para aumentar as festividades das estrelas, talvez o tiro deslumbrante de Curry lembrou que a liga trazia de volta a competição de cavalos seria divertida.

Ou Curry ganharia apenas uma potência todos os anos? Ele provavelmente faria isso mesmo depois de se aposentar como jogador ativo.

Uma potência fazia parte do fim de semana da NBA All-Star, mas por apenas dois anos. Durant venceu as duas competições. No entanto, não faz parte das festividades desde 2010. (Curry era um novato naquela temporada). Jogadores da NBA participaram de Um concurso de cavalos de potência virtual para 2020 enquanto estava em quarentena em suas casas. Mike Conley Jr. venceu Zach LaVine nesse desafio, que levantou US $ 200.000 por caridade.