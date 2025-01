NBA All-Star Spnubs: traz seu, Sabonis, Lamelo Ball Miss The Cut for 2025

Sabonis Domantas lidera a NBA em rebotes. Não é um All-Star. (Foto de Eakin Howard/Getty Images)

A NBA sempre tem mais estrelas do que All-Star Spots e isso já foi mais claro quando a liga revelou as listas completas do jogo de 2025 estrelas na quinta-feira.

Entre os que fazem o corte estão a primeira tentativa de Victor Wembanyama e Time 21 LeBron James. Seis equipes tiveram várias seleções, enquanto apenas duas equipes acima de 0,500, Dallas Mavericks e Sacramento Kings, não tinham. O jogo é mais uma vez empilhado com talentos reconhecíveis, mas havia muito mais jogadores além dos 24 jogadores selecionados.

Isso inclui líderes da NBA em assistências, rebotes e votos dos fãs do East All-Star.

Esses são os nomes mais notáveis ​​para perder a honra, embora deixemos algo abundantemente claro: isso não é recompensa no sentido de que esses tipos são claramente mais merecedores do que alguém que fez o corte. Estamos falando apenas de caras que pelo menos pareciam dignos em uma liga com mais jogadores de estrelas que são lugares.

Pelo menos um daqueles que não foram selecionados também poderia ouvir seu nome chamado em breve, dependendo da lesão de Anthony Davis. O jogo de 2025 estrelas está programado para 16 de fevereiro em São Francisco.

Traga o seu, Atlanta Hawks

Nenhum jogador teve uma média de mais assistências para o jogo do que os 9,7 de Young desde sua estréia na NBA, um período de tempo em que ele teve uma média de 25,2 pontos por jogo (12º na NBA). Isso certamente parece um all-star perene, mas Young perdeu o jogo pela quarta vez em seus sete anos de carreira.

Atualmente, Young lidera a NBA no jogo auxilia no máximo de sua carreira de 11,4, mas sua falta de eficiência (40,2% dos tiros, 34,2% de perdas profundas de 4,7 bola por jogo) e a falta de sucesso dos Hawks (22-25 registro, nono lugar no leste) mais uma vez o deixou fora da lista.

Sabonis Domantas, Sacramento Kings

Sabonis jogou 44 jogos nesta temporada. Ele registrou um dobro em 42 deles. Por um terceiro ano consecutivo, a NBA lidera rebotes com 14,5 por jogo. Os Kings deram um passo atrás este ano, como evidenciado pela demissão do técnico Mike Brown, mas Sabonis é uma peça três vezes lá, assim como ele fez.

Este é o cara que provavelmente recebe a ligação se Davis não puder chegar a São Francisco.

Ball Lamelo, Charlotte Hornets

Pegue o caso de Young e, em seguida, adicione alguns seguidores de pontuação e redes sociais e elimine alguns passes e lucros da equipe e terá o caso de bola. O jogador de 23 anos deu um passo à frente este ano com 28,2 pontos por jogo, mas o Hornets não fez favores em 12-32.

Ball liderou a liga no voto dos fãs para a bola de início, mas agora o jogo foi completamente perdido. Atualmente, ele está lidando com uma entorse no tornozelo, então sua disponibilidade para o ASG já estava em dúvida.

Norman Powell, Los Angeles Clippers

Kawhi Leonard jogou nove jogos nesta temporada e permanece em uma restrição de minutos. O Clippers permanece 27-20, bom para o sexto no oeste. James Harden ressurgente foi reconhecido como uma razão pela qual, com sua décima primeira seleção de estrelas de sua carreira, mas Powell tem sido tão importante.

O preço de 33 anos começa regularmente pela primeira vez em sua carreira no Clippers de quatro estações e tem uma média de 24 pontos por jogo, o que lidera a equipe. Ele levantou as sobrancelhas com seu comentário como “adição da subtração” sobre Paul George, mas o apoiou.

Franz Wagner, Orlando Magic

Se eu tivesse jogado mais alguns jogos, Wagner provavelmente se prepararia para se adaptar ao seu primeiro jogo de estrelas da carreira. O alemão perdeu 20 jogos devido a um oblíquo rasgado, mas ele era digno de estrelas nos 28 que jogou.

A asa de 10 polegadas adicionou mais facilitação a um jogo já completo, que é um componente essencial de uma das principais defesas da NBA. Embora ele possa se manter saudável, ele está bem a caminho de ouvir seu nome chamado para vários jogos de estrelas no futuro.

Devin Booker, Phoenix Suns

Os Suns ainda são um desastre, mas Booker não é o problema. Como quando Phoenix ele estava vencendo mais de 50 jogos por temporada, Booker está marcando um clipe alto enquanto interveio mais do que sua parte justa das assistências.

A NBA deixou bem claro que não pensa em muitos grandes números em equipes ruins, mas isso realmente não mantém Booker, cujos sóis ainda têm 24-22, graças principalmente a ele e Kevin Durant.

Jarrett Allen, Cleveland Cavaliers

Os Cavaliers já tinham três estrelas com Donovan Mitchell, Darius Garland e Evan Mobley. Há um argumento que merecia um quarto estilo de Golden State Warriors de Golden. Allen é o defensivo incondicional da equipe, o principal busca de Cleveland e o líder do leste em uma porcentagem efetiva de gol de campo com 0,703.

É difícil fazer um jogo de estrelas quando você calcula a média de 15 pontos por jogo, mas Allen é o tipo de jogador que ainda pode apresentar um caso.

Menções honorárias: Quem estava desarmado com o All-Star Desaira de la NBA?