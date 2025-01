NBA All-Star Starters 2025: Surprise, Snub and Reserve Battle of Watch

Sono stati impostati 2025 antipasti NBA All-Star!

Le superstar della lega sono pronte a guidare i loro gruppi durante il weekend All-Star (14-16 febbraio) in un nuovo formato che include quattro mini-turnna.

Le riserve All-Star saranno annunciate il 30 gennaio e la proposta si terrà il 6 febbraio, con TNT Charles Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith per scegliere tre squadre su 24 giocatori. La quarta squadra sarà la squadra vincente del Campionato Rising Stars.

LeBron James, nella sua 21a performance di All-Star, incontrerà i compagni di squadra olimpici Stephen Curry e Kevin Durant nei panni di West. In Oriente, il duo di New York Knicks Jalen Brunson e Karl-Anthony si uniranno allo star Giannis Anthetocounkupo di nove volte.

Chi è il matrimonio più grande degli antipasti? Quale stella è pronta a vincere il premio MVP Weekend? I nostri iniziati NBA rispondono alle più grandi domande sulle stelle All-Star di quest’anno.

Accetto al 2025 #Nbaallstar Libertà? ⭐ Chi sarebbe nei tuoi cinque iniziali per entrambe le conferenze? 🤔 pic.twitter.com/res6i3ujv3 – NBA su ESPN (@pnnna) 24 gennaio 2025

Quale selezione di avviamento è stata la più grande sorpresa?

Baxter Holmes: Potrebbe essere l’ultima volta che vediamo tre antipasti in una conferenza che ha più di 35 anni, che è una vera prova di Curry, James e Durant. Indipendentemente dall’età, ridefiniscono ciò che è possibile nella carriera del giocatore. E mentre Victor Wembanyama probabilmente diventerà All-Star per molti anni, i suoi numeri in questa stagione-4,6 punti, 10,8 rimbalzi, blocchi di campionato 4 e 3,8 assistenza certamente abbastanza buoni da iniziare a annuire. Si potrebbe fare che Curry o James abbiano ricevuto i loro posti in parte a causa dell’eredità della Hall of Fame e che sono classificati sulla curva a causa delle prestazioni irregolari delle loro squadre in questa stagione (con i Golden State Warriors cadranno tardi). Lo stesso si può dire di Durant, i cui Suns di Phoenix si trova al 22-21. Sarà TimeBanyamy, ma quest’anno si merita certamente.

Kevin Pelton: Sono sorpreso dal fatto che Durant lo abbia fatto, anche se è scivolato al terzo posto nel voto dei fan. Mi aspettavo che i media e il giocatore votassero per preferire Wembanyam e gli permettessero di rivendicare il terzo posto iniziale in Occidente. Durant ha sicuramente giocato in questa stagione a livello di star, ma il passaggio delle torce sul frontcourt occidentale sembra richiedere un altro anno.

Michael C. Wright: Dopo che Durant ha perso 10 partite all’inizio di questa stagione, tutte le tendenze verso Wembanyam, che hanno fatto esplodere il gruppo iniziale nella sua prima esibizione a stella. Nessuno dubita che il talento di Durant e il suo numero sono paragonati alle sue controparti alla Conferenza occidentale di fronte. Ma per quanto riguarda la squadra Durant, Phoenix è attualmente seduto nel West 10.

Jamal Collier: Né Brunson né le città erano necessariamente immeritate, ma è ancora sorprendente vedere New York con diverse stelle per la seconda stagione consecutiva e l’unica squadra con due antipasti quest’anno (questa volta sostituisce Julius Randle)- dominante in questa stagione.

Chi era lo snob?

Wright: Brunson e Donovan Mitchell meritano di essere antipasti nella squadra orientale, ma è in qualche modo scioccante che Lamello Ball abbia preso il primo nel voto dei fan (e il terzo tra i giocatori) di fronte a Detroit Pistons Cade Cunningham, che meritava di essere considerato uno dei punti iniziali. Il diametro di Cunningham (24.6), che ha guidato il gruppo Pistons in una densa caccia post -stagione, è inferiore a Brunson, ma ha più assist (9,4) e rimbalzi (6,5). Ball ha numeri migliori di Cunningham e Brunson, ma non è stato quasi influenzato dalla vittoria.

Pelton: Wembanyama è il miglior giocatore che non inizia. Ha ottenuto uno dei miei voti nel frontcourt occidentale e, francamente, non è stata una decisione difficile. Wembanyama è popolare per il giocatore di difesa dell’anno e dall’altra parte della corte che ha apparso le forze perché ha tenuto lezioni giovedì con 30 punti e sei assist nel far rispettare la vittoria dell’Indiana Pacers nella sua nativa Francia.

Minatore: Wembanyama potrebbe essere scaricato con un antipasto? Non sono sicuro che la risposta sia al 100% sì, e la sua giornata arriverà, ma la sua prima metà è stata così elettrica che valeva la pena considerare se riempire la parte anteriore su due veterani sul davanti. Eppure Wembanyama ha probabilmente un posto come una riserva e guardando come il resto dei suoi coetanei risponde al campo, facendo una partita che vale la pena insubere.

Holmes: La palla è piazzata al quarto posto nell’NBA con un punteggio (29 punti per partita) e in media più rimbalzi (5,4) e assistenza (7,5) rispetto sia agli starturi di All-Star della Eastern Conference Mitchell e Brunson. Alla Eastern Conference ha ricevuto il maggior numero di fan tra i Rangers e ha vinto il terzo più tra i giocatori, ma ha concluso il settimo nella connessione dei voti dei media, che è probabilmente dovuta al record sbagliato della sua squadra (11-29). Eppure i numeri gridano “snob” sulla palla. Ma non sono sicuro di quale sia la soluzione. Sia Mitchell che Brunson sono stati fantastici – con numeri che eseguono il backup del loro gioco – per le squadre che sembrano fare un gioco profondo in Oriente. Mostra semplicemente quanto successo del team può tenere conto dell’equazione.

Victor Wembanyama guida il campionato in blocchi a giocare (4.0) ed è 17 in punti (24,4). (Foto: Mustafa Yalcin/Anadolu tramite Getty Images)

Quale battaglia di riserva guardi più vicino alla prossima settimana?

Wright: L’allenatore Memphis Grizzlies Taylor Jenkins dovrebbe fare alcune chiamate ai suoi amici di allenatore per fare una campagna per i suoi giocatori con una squadra seduta al 3 ° posto in Occidente. Ja Morant non ha giocato abbastanza per garantire una seria considerazione, ma Jaren Jackson Jr. Era la stella più accessibile Memphis, giocata in 42 partite e in media 22,6 punti, 6,4 rimbalzi, 1,4 rubati e 1,6 blocchi. Ci siamo abituati ai post di Jackson come difensore. Ma è diventato uno dei tiratori più affidabili Grizzlies e uno dei più migliorati tra i giocatori della lega leader.

Holmes: Guardo i re acuti di Sacramento sono rappresentati. Il Domantas Sabonis Center, che era probabilmente delle due precedenti stagioni, guida di nuovo il campionato nel rimbalzo (la migliore carriera di 14,3 per la partita). La guardia De’aaron Fox ha 12 anni. In campionato segnando 25,7 punti. Come sempre, l’Occidente è profondo, ma i re sono 9-1 nelle ultime 10 partite. Mi chiedo se la striscia calda sia premiata.

Pelton: Se gli allenatori scelgono la palla. Per la maggior parte, chi inizia il gioco All-Star è accademico. Nel caso della palla, era il suo modo più semplice per la seconda apparizione. Gli allenatori tendono ad enfatizzare eccessivamente le prestazioni della squadra, quindi i giocatori al 13 ° posto in Oriente sono una vendita difficile. Sono curioso di vedere se l’accento delle singole statistiche di Ball supererà questo ancoraggio.

Minatore: È un campo affollato tra le guardie della riserva orientale che meritano l’attenzione stellare. Dietro Mitchell e Brunson, il campo ora comprende: Ball, Cunningham, Damian Lillard, Darius Garland, Trae Young, Tyrese Haliburton, Tyrese Maxey e Tyler Herro. Sarà interessante vedere chi sta facendo un taglio.

Quale accoppiamento superstar sarebbe il più interessante da guardare?

Holmes: Nikola Jokic e James. Questi due sono tra i più alti giocatori di QI che hanno mai giocato. La loro capacità di scansionare il campo, sapere dove sono tutti e esattamente cosa fare dopo è notevole. E in un ambiente divertente come questo, con così tanti talenti sul pavimento che possono davvero divertirsi con le carte senza l’aspetto e le impostazioni dei compagni di squadra per i giochi coinvolgenti.

Pelton: I fan di Knicks certamente non trascorrono molto tempo negli scenari “co-co-” mentre Brunson e Towns giocano bene, ma un giocatore con Mitchell è un modo che non è quando è stato scambiato con Cleveland invece di New York.

Wright: Normalmente prenderesti alcuni veterani della NBA. Ma erano lì e lo hanno fatto per troppi giochi a stella. Diamo un’occhiata ad alcuni dei giocatori più giovani che prendono questo gioco più seriamente. È probabile che Wembanyama creerà metà del duo dinamico insieme alla tripla lega di MVP Jokic, che ha creatività e la capacità di attraversare il grande uomo di Spurs.

Minatore: LeBron e Steph. Durante le Olimpiadi volevamo che questo duo di generazione giocasse nella stessa squadra ed era famoso. Lo guarderei di nuovo al 100%. James guida l’NBA nella maggior parte delle esibizioni stellari (21) e sarà il primo giocatore di età pari o superiore a 40 anni a lanciare All-Star. Curry, che rivendica la sua undicesima apparizione a stella, cercherà di recuperare il suo status di MVP dal fine settimana 2022.

Nikola Jokic presenterà il suo settimo aspetto all-star, mentre LeBron James ora ha 21 selezioni. Gary A. Vasquez-USA OGGI Sport

ASG MVP-TOO ———— ASG MVP?

Minatore: Anthony Edwards, supponendo che sia selezionato come riserva. Non lo ha fatto come antipasto e la sua squadra si stava dirigendo verso un torneo di gioco nel mezzo, quindi potrebbe essere la sua occasione per andare in questa stagione davanti alla scena nazionale. Edwards spara più spesso e in media un 42,6% di 3 carriera di alto livello, che potrebbe prepararlo bene per il successo nell’ambiente All-Star.

Holmes: Curry. Il gioco è nel suo cortile e chissà quante altre opportunità dovranno introdurre lo spettacolo in un tale ambiente. Mi aspetto un grande gioco da esso, soprattutto perché sembra probabile che i suoi guerrieri non vadano da nessuna parte in questa stagione.

Pelton: Wembanyama potrebbe fare il primo momento di firma NBA di All-Star. Dopo che Wembanyama ha colpito la partita di stelle nascenti dell’anno scorso, guarda il 2 ° anno, preparandosi per una grande lacrima nel primo weekend stellare. La connessione con le stelle dure come James, Curry e Jokic può essere un catalizzatore per un futuro molto fruttuoso come alimento di All-Star.

Wright: Come accennato in precedenza, Wembanyama prenderà questo gioco più seriamente di molte delle sue controparti. L’anno scorso hai potuto vedere le abilità che Wembanyama era lì per competere e non era soddisfatto di Edwards, che ha sparato la mano sinistra durante questa competizione. “Volevano divertirsi”, ha detto Wembanyama. “Vince divertenti.”