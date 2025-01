NBA de Cooper Flagg compete com John Fanta e conversa comercial com Bobby Marks | Programa de Kevin O’Connor

Nesta edição absolutamente lotada do Kevin O’Connor Show, Bobby Marks da ESPN *e* o guru do basquete universitário John Fanta aparecem para falar sobre basquete. Primeiro, Marks é questionado se ele acha que o Memphis Grizzlies é o time secreto na corrida por Jimmy Butler. Sabendo que é um aluguel como o que o Toronto Raptors conseguiu para Kawhi Leonard, o Grizz faria isso? Além disso, KOC e Bobby analisam as possibilidades de negociação para três times decepcionantes: Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors. Curiosamente, Bobby e Kevin parecem pensar que Draymond Green poderia se mudar para o Dallas Mavericks ou o Detroit Pistons. E entre o Cleveland Cavaliers e o Oklahoma City Thunder, qual potência é o destino comercial mais provável para Cam Johnson?

E quando John Fanta passa por aqui, Cooper Flagg é o nome do jogo. Quais jogadores da NBA podem ver no fenômeno Duke? Kawhi Leonard, Kevin Garnett e Anthony Davis são apenas alguns dos nomes que os caras recebem quando se trata da escolha geral garantida em primeiro lugar no Draft de 2025 da NBA Plus. O TikTok pode estar mudando, mas PikTok veio para ficar: Kevin. hospeda um novo segmento que é exatamente isso: falando sobre as perspectivas do Draft da NBA para 2025, vistas pelos olhos do especialista em basquete universitário, Sr.

(1:00) – Grizzlies derrotam Timberwolves: Jimmy Butler para Memphis?

(7:45) – Cavs derrotam Suns: Os Cavs deveriam trocar por Cam Johnson?

(21:00) – Julius Randle para Cam Johnson?

(24:50) – Celtics derrota Warriors: hora de trocar Draymond Green?

(40:55) – KOC viu Cooper Flagg pessoalmente

(55:15) – Cara favorito que não está entre os três primeiros para assistir: Derik Queen

(1:01:30) – Jogador que pode roubar o segundo lugar: Kasparas Jakucionis

(1:06:35) – Calouro de destaque a ser observado: Thomas Sorber

(1:11:10) – Sênior pronto para NBA: Kam Jones

CHESTNUT HILL, MA – 18 DE JANEIRO: O guarda do Duke Blue Devils, Cooper Flagg (2), reage após um arremesso de três pontos durante o jogo de basquete universitário entre Duke Blue Devils e Boston College Eagles em 18 de janeiro de 2025, no Conte Forum em Chestnut Hill. MÃE. (Foto de M. Anthony Nesmith/Icon Sportswire via Getty Images)

