NBA DFS: Top DraftKings, Fanduel Daily Fantasy Basketball Selections para segunda -feira, 10 de fevereiro incluem Bobby Portis

Luka Doncic aparece oficialmente como provável no relatório de lesões da NBA com uma lesão na panturrilha que o manteve fora do Natal e os relatórios estão otimistas de que a Donc fará sua estréia altamente esperada dos Lakers na segunda -feira. Doncic esteve envolvido em um dos negócios mais incríveis e de alto nível da história da NBA, quando os Mavericks o trocaram com o Lakers durante a noite no fim de semana antes do prazo comercial da NBA. Se Doncic está de volta ao grupo de jogadores da NBA DFS na segunda -feira, quão seguro os jogadores de basquete de fantasia se sentem ao gastar para ele em seu primeiro jogo em mais de seis semanas?

Doncic falou sobre seu choque por ter sido alterado de Dallas e poderia ser extremamente motivado para um ótimo desempenho para os alinhamentos da NBA DFS com rumores que circulam sobre os irritantes Mavericks com sua falta de disciplina e condicionamento antes da troca. Doncic teve uma média de 28,1 pontos, 8,3 rebotes e 7,8 assistências para brincar em Dallas nesta temporada, então como sua estratégia da NBA DFS deve ser levada em consideração contra o Jazz? Antes de fazer qualquer seleção da NBA DFS, certifique -se de Confira as dicas da NBA DFS, jogadores, baterias e melhores times diários de basquete de fantasia por Mike McClure da Sportsline.

McClure é um profissional do DFS, com mais de US $ 2 milhões em lucros de carreira. Ele também é um engenheiro de dados preditivo na Sportsline, que usa um poderoso modelo de previsão que simula cada minuto de cada jogo 10.000 vezes, levando em consideração fatores como confrontos, tendências estatísticas e lesões. Isso permite encontrar os melhores valores de DFS da NBA em sites como DraftKings e Fanduel e criar alinhamentos ideais que você compartilha apenas na Sportsline. Eles são obrigatórios para qualquer jogador da NBA DFS.

Na quinta -feira (quando a McClure fez as equipes da NBA DFS por último), McClure destacou os pontos dos Warriors, Steph Curry, como uma de suas melhores seleções da NBA DFS do grupo da NBA de jogadores da NBA DFS em ambos os sites. O resultado: Curry teve 37 pontos, sete rebotes e quatro assistências, retornando 56,8 pontos em DraftKings e 53,4 pontos em Fanduel. Qualquer pessoa que o incluísse em seus alinhamentos poderia estar a caminho de um dia lucrativo.

A McClure concentrou sua atenção na ação da NBA na segunda -feira e bloqueou seus melhores times diários de basquete de fantasia. Você só pode vê -los abordando a Sportsline.

As melhores equipes do NBA DFS para segunda -feira, 10 de fevereiro

Para segunda -feira, uma das principais seleções do DFS da NBA do McClure é o atacante/centro do Bobby Portis, do Bucks, que aparece em US $ 6.300 em DraftKings e US $ 8.500 em Fanduel. Giannis Antetokounmpo (bezerro) permanece do lado de fora na segunda -feira e Portis tem uma média de 22,3 pontos, 15 rebotes e 5,3 assistências em três jogos de fevereiro sem Antetokounmppo. Portis tem um dobro nas três competições com pelo menos 18 pontos em cada jogo como um dos melhores resultados dos jogadores da NBA DFS, mas seu preço ainda não cumpriu seu nível de produção.

Portis jogou pelo menos 30 minutos em cada um dos últimos três jogos com sua maior importância sem o Antetokounmpo e as mudanças no alinhamento depois que Khris Middleton foi alterado para os Wizards. O jogador de 30 anos em média de 21,1 pontos, 12,1 rebotes e 4,3 assistências nos 11 jogos que jogou pelo menos 30 minutos nesta temporada. Os Bucks jogam o Warriors, que permitem 120,7 pontos nos últimos três jogos, e McClure vê Portis como um dos principais valores do grupo de jogadores do NBA DFS.

Outra parte da estratégia ideal do DFS da NBA da McClure inclui a lista Warriors, Buddy Hield (US $ 4.800 em DraftKings e US $ 4.900 em Fanduel). Ele é outro veterano com potencial para exceder seu preço, já que Hield marcou pelo menos 14 pontos em três jogos consecutivos, mesmo na estréia de Jimmy Butler com o Golden State. Hield teve 13 tentativas de gol no sábado na estréia de Butler, já que o emparelhamento de Butler e Curry dominará a atenção da defesa. Isso pode criar looks abertos para o Hield.

Hield fez 4 de 9 triplos (44%) no sábado e o 32 -Year -está atirando 45,5% de profundamente em seus últimos cinco jogos. Antetokounmppo também é a chave para a defesa de Milwaukee, para que sua ausência também possa criar um aspecto aberto. Milwaukee permitiu 127 pontos a 76ers no domingo, já que o BYCKS pode ter algum fadiga jogando na segunda metade de um consecutivo e o Hield pode fornecer valor aos alinhamentos da NBA DFS. Veja as outras seleções do McClure NBA DFS aqui.

Como estabelecer seus alinhamentos da NBA DFS para segunda -feira, 10 de fevereiro

McClure também está apontando para um jogador que poderia seguir números em massa na segunda -feira devido a um confronto dos sonhos. Essa escolha pode ser a diferença entre vencer seus torneios e jogos em dinheiro ou ir para casa sem nada. Você só pode ver quem está aqui.

Quem é o profissional do DFS Mike McClure, colocando seus alinhamentos ideais de DFS da NBA para segunda -feira? Visite Sportsline agora para ver as seleções do DFS Optimals da NBA, classificações, dicas e baterias, todos um jogador profissional do DFS que tem mais de US $ 2 milhões em lucros de carreirae descubra.