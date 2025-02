NBA Draft All-Star Game 2025: A equipe do Shaq reúne LeBron James e Anthony Davis após o comércio do Lakers

Os analistas “Inside the NBA” de TNT Shaquille O’Neal, Kenny Smith e Charles Barkley selecionaram equipes de oito jogadores para o jogo All-Star de 2025 (foto de Stephen Lovekin/Getty Images for American Express)

As três equipes do jogo NBA Stars de 2025 foram selecionadas na noite de quinta -feira no TNT pela equipe “Inside the NBA”, de Shaquille O’Neal, Kenny Smith e Charles Barkley. Cada analista selecionou equipes de oito homens para o grupo de 24 jogadores disponíveis, enquanto um quarto time liderado por Candace Parker será o vencedor do torneio Stars Rising.

Quatro equipes competirão em um torneio de estilo de coleção com os dois jogos semifinais disputados com 40 pontos e o campeonato jogou 25.

O jogo das estrelas da NBA de 2025 está programado para 16 de fevereiro no Chase de São Francisco, casa dos Golden State Warriors.

Aqui estão cada uma das equipes de jogos All-Star. A seleção no rascunho do estilo de cobra usada para selecionar cada jogador está listada em conjunto. Os participantes são observados com um asterisco. Você não pode selecionar mais de cinco manchetes para um esquadrão.

Equipamento Shaq

LeBron James, Los Angeles Lakers * (1)

Stephen Curry, guerreiros * (5)

Anthony Davis, Dallas Mavericks (9)

Jayson Tatum, Boston Celtics * (10)

Kevin Durant, Phoenix Suns * (14)

Damian Lillard, Bucks (18)

James Harden, Clippers (19)

Jaylen Brown, Celtics (23)

Equipe Kenny

Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves (2)

Jalen Brunson, New York Knicks * (6)

Anos Jackson Jr., Memphis Grizzlies (7)

Jalen Williams, Thunder (11)

Darius Garland, Cleveland Cavaliers (15)

Evan Mobley, Cavaliers (16)

Cade Cunningham, Detroit Pistons (20)

Tyler Herro, Miami Heat (24)

Equipamento Chuck

Nikola Jokić, Denver Nuggets * (3)

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks * (4)

Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder* (8)

Victor Wemymaama, Spurs (12)

Pascal Wise, Indiana Pacers (13)

Alperen şengün, Houston Rockets (17)

Karl-Anthony Towns, New York Knicks * (21)

Donovan Mitchell, Cavaliers (22)

Equipe Candace

Esta lista será composta pela equipe vencedora do torneio de equipes em ascensão em Rising, no All-Star no sábado, com iniciantes, estudantes do segundo ano e destaques da GE League. .

Chris Mullin, Mitch Richmond e Tim Hardaway Sr. escreveram suas equipes hoje para as estrelas de Castrol Rising 2025. Cada lenda da NBA selecionou sete jogadores do grupo de 21 novatos e do segundo ano da NBA. Jeremy Lin liderará a equipe de sete jogadores que representam a liga da NBA G.

Embora as manchetes votem pelos fãs, os jogadores e a mídia se estendem entre as três equipes selecionadas pela equipe “Inside the NBA” da TNT, esses foram os alinhamentos escolhidos para cada conferência, anunciados em 24 de janeiro:

Conferência Oeste

F LeBron James, Los Angeles Lakers

F Kevin Durant, Phoenix Suns

C Nikola Jokić, Denver Nuggets

G Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder

G Stephen Curry, Golden State Warriors

Conferência Leste

F Giannis Antenotokounmppo, Milwaukee Bucks

F Jays Tatum, Boston Celtics

C Karl-Anthony Towns, New York Knicks

G Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers

G Jalen Brunson, New York Knicks

As reservas foram anunciadas posteriormente em 30 de janeiro:

Oeste

FC Victor Wembanyama, Spurs

FC Alperen şengün, Rockets

FC Anthony Davis, Mavericks

G Anthony Edwards, Timberwolves

G James Harden, Clippers

WC Years Jackson Jr., Grizzlies

WC Jalen Williams, Thunder

Esse

FC Evan Mobley, Cavaliers

FC Pascal Siakam, Pacers

FC Jaylen Brown, Celtics

G Darius Garland, Cavaleiros

G Cade Cunningham, Pistons

WC Damian Lillard, Bucks

WC Tyler Herro, calor

No início do dia, a NBA divulgou os uniformes do jogo Star e o design da corte.

Apocalipse do uniforme! Pelo oitavo ano consecutivo, a Jordan Brand equipará as estrelas da liga para o 74º jogo da NBA Stars no domingo, 16 de fevereiro.

Apocalipse do Tribunal! Inspire -se pelas culturas vibrantes de São Francisco e Oakland, o @Nbaallstar O Tribunal se junta às conexões entre as comunidades da área da baía e possui uma paleta colorida que presta homenagem à equipe anfitriã, o @Warriors. O tribunal será usado na NBA …

O jogo da NBA Stars de 2025 avançará às 20h ET em 16 de fevereiro.