NBA estrelas interessadas no formato de jogo de estrelas dos Estados Unidos.

Outro ano, Outro fim de semana de decepção de estrelas. Ele NBA O formato para o evento médio da temporada da liga mudou três anos seguidos, mas se as equipes forem decididas por um rascunho ou conferência, ou se o jogo for único ou um torneio, nada parece gerar o tipo de emoção que A liga que ele esperou. Mais uma vez, a conversa se tornou uma mudança de formato. A idéia popular naquele momento seria jogar um jogo entre All-Stars nascidos nos Estados Unidos e All-Stars nascidos no exterior.

“Eu adoraria. Minha opinião é que ela tem mais propósito”, fenômeno francês Victor Wembanyama Ele disse aos jornalistas Domingo.

“Há mais orgulho. Mais apostas.” A estrela grega Giannis Antetokounmpo acrescentou. “Eu adoraria isso. Oh, eu adoraria isso. Acho que seria o formato mais interessante e emocionante. Eu adoraria. Vou me dar um pouco mais de suco extra para competir.”

Qualquer pessoa que tenha visto a equipe dos EUA. Os jogadores nascidos no exterior têm orgulho de competir contra os americanos. É um bastão de medição, uma oportunidade de demonstrar que eles podem enfrentar a superpotência dominante de basquete do mundo. Hóquei tem sido muito bem -sucedido com o 4 nações enfrentadasUm torneio com uma equipe americana, bem como listas suecas, finlandesas e canadenses. Se o objetivo é simplesmente gerar um jogo competitivo, o formato dos EUA.

Os problemas têm menos a ver com o próprio jogo do que o processo de seleção. Dos 24 jogadores escolhidos como All-Stars inicialmente nesta temporada, apenas seis nasceram internacionalmente. Uma sétima, Karl-Anthony Towns, toca para a República Dominicana internacionalmente, e uma estrela de substituição, Kyrie Irving, está no processo Para tentar mudar sua classificação para que você possa jogar pela Austrália. Mesmo com ambos e um Antetokounmpo saudável, as listas estão longe de serem uniformes. Obviamente, um jogo de 16 contra oito não é viável. As listas teriam que ser equilibradas. Como exatamente a NBA faria isso para fazer isso?

A maneira óbvia de fazê -lo seria escolher 12 jogadores de cada grupo, mas isso obviamente cria um problema de justiça. Há muito mais jogadores nascidos nos Estados Unidos na NBA do que os jogadores nascidos no exterior. Isso pode mudar algum dia, mas parece improvável que qualquer tipo de equilíbrio de 50-50 seja alcançado. Os jogadores internacionais teriam um caminho mais fácil para o jogo de estrelas e todos os benefícios que acompanham isso.

Vencedores e perdedores do All-Star da NBA: Stephen Curry salva o melhor para o último, LeBron James, Anthony Edwards, senta-se Colin Ward-Henninger

As listas da NBA se expandiram por um longo tempo além dos 12 jogadores, mas as listas de estrelas permaneceram firmes no total de 24. Uma explicação provável para isso é que faz sentido que a liga limite a quantidade de jogadores que podem usar “todos -Star “como uma ferramenta de negociação em conversas contratuais. Ser um All-Star vem com alavancagem. É difícil imaginar que o NBPA permite que certos jogadores sejam mais fáceis de acessar essa influência do que outros. Isso também elimina a outra possibilidade de simplesmente nomear os 24 jogadores mais merecedores e, em seguida, adicionar All-Stars de um lado com menos até chegar a 12. A NBA provavelmente não quer 30 All-Stars em uma determinada temporada. Se eu fizesse, bem, as listas de estrelas provavelmente já teriam se expandido.

O formato do torneio que a NBA apresentou nesta temporada ofereceu uma solução possível elegante em tamanhos de lista menores. O Team Chuck foi essencialmente a equipe internacional deste ano, pois incluía todas as estrelas internacionais originais. No entanto, estava longe de ser perfeito, já que os jogos curtos, os longos pausas e o talento americano dividiram o tipo de drama e intensidade que um verdadeiro jogo dos EUA poderia ter criado.

Um dia, poderia fazer sentido que o formato All-Star se mova em direção a um jogo dos EUA. Hoje, ainda há perguntas logísticas a serem respondidas. Se a liga puder resolver esses problemas, vale a pena considerar. Afinal, não é como se algo mais tentasse estar funcionando.