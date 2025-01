NBA Power Ranking 2025: Cavs e Thunder guidano il check-in di metà stagione

Melissa Rohlin Scrittore NBA per FOX Sports

Siamo a metà della stagione NBA, quindi vediamo come stanno andando le squadre.

Le squadre in netto vantaggio sono i Cleveland Cavaliers (35-6) e gli Oklahoma City Thunder (35-7), entrambi con 6 partite e mezzo di vantaggio sulle squadre al secondo posto nelle rispettive conference. Salvo grandi sorprese, mi aspetto che entrambe le squadre rimangano in classifica anche in questa stagione. La vera domanda è… hanno abbastanza esperienza per fare rumore ai playoff?

Ora passiamo alle squadre che hanno scalato la classifica in modo più impressionante. Sia i LA Clippers (24-17) che i Milwaukee Bucks (24-17) sono in pausa, avendo ciascuno vinto quattro partite di fila.

I Clippers hanno recentemente riportato nel loro roster il due volte campione NBA Kawhi Leonard dopo aver saltato le prime 34 partite della stagione mentre faceva riabilitazione al ginocchio destro. Se continua a trovare il suo ritmo e riesce a rimanere in salute, i Clippers potrebbero fare davvero rumore. Dopotutto, la loro ultima settimana includeva una vittoria di 59 punti su Brooklyn e una vittoria di 29 punti su Portland. Ma diciamocelo, la loro più recente vittoria di domenica contro i Los Angeles Lakers (116-102) è stata probabilmente la più bella di tutte, considerando che era la prima volta che ospitavano i 17 volte campioni NBA con cui condividevano l’arena. troppo tempo nei suoi libri.

Per quanto riguarda i Bucks, hanno vinto otto delle ultime 11 partite e continuano a fare un ottimo lavoro nel dare una svolta alla loro stagione nonostante un inizio 2-8. Giannis Antetokounmpo ha sottolineato che la differenza è semplice: ora la squadra ha fiducia l’una nell’altra.

Veniamo ora a ciò che ci sta più a cuore: il dramma. La squadra che attualmente vince il più grande premio da soap opera sono i Miami Heat, che recentemente hanno eliminato i Philadelphia 76ers come favoriti per l’onore.

Jimmy Butler, che ha chiarito di voler essere ceduto, è tornato agli Heat sabato dopo aver scontato una squalifica di sette partite per “condotta dannosa per la squadra”. Dopo aver segnato 18 punti in 33 minuti nella sconfitta per 133-113 contro i Denver Nuggets, ha dichiarato “no comment” quando gli è stato chiesto se la situazione potesse essere risolta. Con la scadenza commerciale che si avvicina rapidamente, allacciate le cinture di sicurezza. Le cose possono diventare molto interessanti.

Ecco la nostra classifica:

Cleveland Cavaliers Tuono di Oklahoma City Boston Celtics Houston Rockets Denver Nuggets Memphis Grizzlies New York Knicks Milwaukee Bucks Los Angeles Clippers Los Angeles Lakers Indiana Pacers Lupi Timberwolves del Minnesota Sacramento Kings Miami Calore Guerrieri dello Stato d’Oro Atlanta Hawks Phoenix Suns Orlando Magic Dallas Mavericks Pistoni di Detroit Filadelfia 76ers Spurs di Sant’Antonio Pellicani di New Orleans Chicago Bulls Blazer da trail Portland Reti di Brooklyn. Utah Jazz Charlotte Hornets Toronto Raptor I maghi di Washington

Melissa Rohlin è una scrittrice NBA per FOX Sports. In precedenza ha coperto il campionato per Sports Illustrated Los Angeles Times, Bay Area News Group e Sant’Antonio Notizie espresse. Seguitelo su Twitter @ di Melissarohl .