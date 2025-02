NBA Power Ranking! Onde as 30 equipes estão no intervalo All-Star | Kevin O’Connor Show

As 30 equipes da NBA são classificadas por nível neste episódio do programa Kevin O’Connor. Indo para o fim de semana das estrelas, quais quatro equipes são “os favoritos” de acordo com Kevin (e quem é o número 1)? Quais são as três equipes que consideram “concorrente …Ish? “Em seguida, há a categoria de” respeitar seus anciãos “, o cubo” algo está faltando “e, em seguida, o temido” pegando o cabo elétrico “completando o restante da liga: os” passes da liga “e, infelizmente, O nível mais baixo: “Amendoim para Cooper” Flagg.

Além disso, Tom Halerstroh para para um debate inesperadamente acalorado sobre “Old Chris Paul!” Por que a KOC acredita que os San Antonio Spurs estão tanques em plena luz do dia, por que o Paul George, da Filadélfia 76ers, se assemelha a “Khris Middleton, mas com US $ 100 milhões que lhe devem” e como Jamal Murray e Nikola Jokic estão jogando alguns dos melhores 2 anos de basquete. A NBA já viu.

(00:35) – caca para o nível de Cooper

(9:00) – Liga Pass Pass Darlings Tier

(15:05) – Agarrando o nível do cabo elétrico

(18:30) – Algo está faltando no nível

(23:35) – Respeite o nível de seus anciãos

(26:20) – Nível contestivo

(30:55) – O nível dos favoritos

(38:20) – Compre Denver como um candidato legítimo?

(49:55) – Donovan Clingan é mais administrador para Roty?

(52:20) – Os Spurs são tanques bobos?

(57:20) – Preocupação com o Los Angeles Lakers em perda contra Utah?

(1:04:30) – Bol Bol Surge

(1:06:50) – Alguma esperança para os 76ers?

Minneapolis, MN – 10 de maio: Jamal Murray (27) e Nikola Jokic (15) do Denver Nuggets lideram a defesa quando Mike Conley (10) leva a bola ao longo da quadra durante o terceiro trimestre no centro -alvo em Minneapolis, Minnesota, na sexta -feira, 10 de maio de 2024. (Foto de Aaron Ontivez/The Denver Post)

