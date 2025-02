NBA presenta maglie, campo per il gioco 2025 All-Star Game

Uniformi NBA uniformi per il weekend NBA All-Star a San Francisco.

Sono state svelate tre maglie per tre squadre All-Star in competizione alla Eastern Conference vs. Conferenza occidentale. Tre squadre saranno composte da 24 selezioni All-Star e giocheranno in due semifinali. Il vincitore di Rising Stars Challenge, che ha avuto luogo venerdì, sarà la quarta squadra.

Le uniformi traggono ispirazione dalla cultura della Bay Area e hanno una combinazione di colori che rende omaggio ai Golden State Warriors. Per l’ottavo anno, il marchio Jordan lavorerà con l’NBA per i thread del gioco.

Le uniformi sono disponibili in tre colori diversi: azzurro, blu scuro e rosso.

Le uniformi sono disponibili in tre colori diversi: azzurro, blu scuro e rosso. Le uniformi azzurri e navali hanno una formula sul lato sinistro, che rappresenta le radici delle querce di quercia, con la cintura sui pantaloncini contenenti una quercia. “All-Star” appare verticalmente su maglie blu e onora lo storico distretto di Oakland Theatre con il Place Place Fox Theater.

I modelli laterali della maglia rossa appaiono sul lato destro e sottolineano le linee iconiche della funivia che scorre dopo San Francisco, con una foto della famosa funivia rossa alla serie di pantaloncini. Il carattere della maglia rossa è obliqua, riflettendo la funivia che sale nelle colline di San Francisco.

Su ogni maglia c’è il logo All-Star visualizzato a destra e rende omaggio ai ponti da Golden Gate e Bay Bridges.

Il “74 viene visualizzato sopra ogni marchio Jersey. anno “, simboleggia il 74.

L’NBA ha anche presentato la corte per il weekend All-Star. La Corte della Corte è principalmente guerra e oro e ha formule che riflettono i ponti Golden Gate and Bay, linee di funivie, acqua e strade.

La Corte della Corte è principalmente guerra e oro e ha formule che riflettono i ponti Golden Gate and Bay, linee di funivie, acqua e strade.

La star di Los Angeles Lakers LeBron James dovrà affrontare gli antipasti della Western Conference, rendendo la sua 21a stella. Prende il pavimento con Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander, Kevin Durant e Nikola Jokic.

L’attaccante di Milwaukee Giannis Anthetocounkoo ha guidato il voto dei fan e si unisce ai successivi antipasti della Eastern Conference Jayson Tatum, Donovan Mitchell, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns.

All-Star Weekend si svolgerà dal 14 febbraio al 16 febbraio e All-Star si svolgerà al Chase Center.