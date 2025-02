NBA Stars Game: Atualizações ao vivo, aspectos excelentes, resultados

O 74º jogo da NBA Stars começa às 20h ET no domingo, na TNT, com um novo formato de estilo de torneio, mas LeBron James não participará depois de ganhar seu recorde do 21º All-Star.

James era uma tarde de domingo devido a dor persistente no tornozelo. Portanto, pode ser justo dizer que o evento não está levando muito a sério. Mesmo assim, o show deve continuar.

Semelhante ao Rising Stars Challenge, o NBA All-Stars competirá em um torneio de três jogos. Os All-Stars se dividiram em três equipes: através de um rascunho de estrelas feito pelos analistas da TNT Charles Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith. Os dois primeiros confrontos são o Team Shaq vs. Equipe Candace Parker e Team Chuck vs. Equipe Kenny. A equipe de Parker se classificou na sexta -feira como vencedora do Rising Stars Challenge quando ele foi treinado por Chris Mullin, e apresenta Stephon Castle, Dalton Knecht, Jaylen Wells, Zach Edey e outros.

Para cada jogo no torneio de domingo, o vencedor será o primeiro time a alcançar ou superar os 40 pontos.

Quanto ao prêmio em dinheiro, cada jogador da equipe vencedora do campeonato receberá US $ 125.000; Cada jogador no segundo lugar receberá US $ 50.000; E cada jogador em terceiro e quarto lugar receberá US $ 25.000.

LeBron James não jogará no domingo à noite. (AP Photo/LM Otero, arquivo)

As listas

As equipes de estrelas são compostas pelas manchetes deste e do oeste (votadas por fãs, jogadores e membros da mídia) e reservas (votadas por treinadores). Traz Young e Kyrie Irving foram nomeados como substituições de lesões para Giannis Antetokounmpo e Anthony Davis, respectivamente.

Aqui está uma discriminação das listas (listadas em ordem de como cada equipe foi escrita).

Shaq OGS

As jovens estrelas de Kenny

Anthony Edwards, Timberwolves

Jalen Brunson, Knicks

Anos Jackson Jr., Grizzlies

Jalen Williams, Thunder

Darius Garland, senhores

Evan Mobley, Cavaliers

Cade Cunningham, Pistons

Tyler Herro, calor

Estrelas globais de Chuck

Nikola Jokić, Nuggets

Giannis Antetokounmpo, Bucks*

Shai Gilgeous-Alexander, Thunder

Victor Wemymaama, Spurs

Pascal Siakam, Pacers

Alperen şengün, foguetes

Cidades de Karl-Anthony, Knicks

Donovan Mitchell, Cavaliers

Traga Young, Hawks

*ferido

Equipe Candace

Stephon Castle, San Antonio Spurs

Ryan Dunn, Phoenix Suns

Zach Edey, Memphis Grizzlies

Keyonte George, Utah Jazz

Trayce Jackson-Davis, Golden State Warriors

Dalton Knecht, Los Angeles Lakers

Jaylen Wells, Memphis Grizzlies

Amém Thompson, Houston Rockets (adicionado por Parker após os jogos de sexta -feira)