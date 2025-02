NBA Trade Tracker: Cada prazo como Jimmy Butler, Brandon Ingram, De’aaron Fox encontra novas casas

2025 NBA O prazo para o comércio passou, e dizer que estava agitado seria a subestimação do século. Os jogadores do All-Star Luka Doncic Jimmy Butler, Anthony Davis, De’aaron Fox, Brandon Ingram e Khris Middleton desembarcaram em novos destinos. A aquisição do Los Angeles de Doncic Lakers passará como uma das trocas mais chocantes e consequentes em NBA história. E eles não pararam por aí, como os anjos também Ameaças da LOB adquirida Williams Para adicionar ao emparelhamento de Doncic e LeBron James.

Enquanto isso, Fox deixa o Sacramento Kings para se juntar ao Megaestrella Victor Wembanyama em San Antonio.

Também finalmente vimos o fim da saga comercial de Butler com o Miami Heat, como Segundo os relatos, foi enviado aos Golden State Warriors em um contrato de múltiplas equipes. Isso levou Andrew Wiggins e Kyle Anderson em Miami, junto com uma equipe protegida pela primeira vez. Butler se juntará a Stephen Curry e Draymond Green para formar um núcleo veterano com um imensurável pedigree pós -temporada.

Além disso, Ingram Ele foi enviado dos pelicanos para os Raptors Mais tarde quarta -feira. Em Toronto, ele se juntará a Scottie Barnes, enquanto os pelicanos tendem a ter uma das principais seleções no draft de 2025.

Enquanto isso, o Chicago Bulls finalmente se separou com Zach LaVine, enviando -o para Sacramento se movendo antes do prazo na quinta -feira.

Muitas ofertas voaram pela NBA nos últimos dias, por isso estamos aqui para rastrear todos em um lugar ordenado. Aqui estão todo o comércio da NBA que foi reduzido de 1º de fevereiro até o prazo.

2025 NBA Rastreador de prazo comercial

Acordos notáveis ​​desde 1 de fevereiro listado abaixo