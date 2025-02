NBA Trade Tracker: Siga cada acordo de prazo quando Khris Middleton se tornar o último All-Star a se mover

O frenesi comercial da NBA de 2025 começou muito antes do prazo final do ET das 15h na quinta -feira. All-Star Luka Doncic Players, Anthony Davis, De’aaron Fox e Khris Middleton já encontraram novos destinos. A aquisição do Los Angeles de Doncic Lakers Isso acontecerá como um dos escritórios mais chocantes e conseqüentes da história da NBA. Enquanto isso, Fox deixa o Sacramento Kings para se juntar ao emergente Megaestrel Victor Wembanyama em San Antonio.

Embora o comércio de Doncic seja um raspador de cabeça, o Dallas Mavericks deve continuar competindo na Conferência Oeste nesta temporada, graças à incorporação de Davis, que jogará com Kyrie Irving.

Enquanto o Chicago Bulls finalmente se separou com Zach LaVine, enviando -o para Sacramento no acordo da Fox, eles ainda têm vários jogadores, Nikola Vucevic, Coby White e Lonzo Ball, por exemplo, que eles também poderiam ir para outro lugar antes do prazo final.

E depois há a saga Jimmy Butler do calor, que provavelmente chegará ao fim em breve, mas também poderá ser arrastada para o próximo verão se algum dos lados se tornar irracionalmente teimoso.

Se este fim de semana foi uma indicação, haverá muitas ofertas voando pela NBA nos próximos dias, por isso estamos aqui para acompanhar todos para você em um lugar ordenado. Aqui estão todo o comércio da NBA que diminuiu desde 1º de fevereiro.

2025 NBA Rastreador de prazo comercial

Acordos notáveis ​​desde 1 de fevereiro listado abaixo