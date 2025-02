NCAA Feminino Hoops Top 16 Primeiro Look, Takeways: UCLA Top Seed à frente da Carolina do Sul

Um mês após a equipe nacional, o Comitê de Seleção da NCAA lançou as 16 melhores sementes pela primeira vez, com a UCLA vencendo a melhor semente, apesar Uma derrota para a USC em seu jogo mais recente. As duas principais sementes sofreram derrotas na semana passada, mas esses resultados individuais não diminuíram seu trabalho geral.

O SD lidera a estrada com seis equipes entre os 16 primeiros, seguidos por quatro do ACC. O Big Ten tem apenas três, dois dos quais são seus novos participantes da Califórnia. O UConn e duas equipes do Big 12 completam o campo. A SEC também obteve duas sementes nº 1, incluindo o Texas surpreendentemente à frente de Notre Dame, apesar de os irlandeses terem vencido a cara a cara.

Como lembrete, entrar no top 16 é mais importante no grupo feminino, pois cada uma dessas equipes pode organizar as duas primeiras rodadas do torneio em seu tribunal local.

Primeira olhada: semear o top 16 de aros para mulheres da NCAA

UCLA

Carolina do Sul

Texas

Nossa Senhora

USC

LSU

Uconn

Status da NC

TCU

Duque

Unc

Estado do Kansas

Kentucky

Estado de Ohio

Oklahola

Tennessee

Primeira olhada: 2025 suporte

Spokane 1: UCLA (1), LSU (6), Duke (10), Tennessee (16)

Birmingham 2: Carolina do Sul (2), NC State (8), TCU (9), Oklahoma (15)

Birmingham 3: Texas (3), Uconn (7), Carolina do Norte (11), Estado de Ohio (14)

Spokane 4: Notre Dame (4), USC (5), State of Kansas (12), Kentucky (13)

UCLA permanece em jogo à frente da USC

Os Bruins não apenas avançaram seus Trojans rivais depois de perder 11 pontos em seu primeiro confronto da temporada na quinta -feira, mas a UCLA continua sendo a semente geral número 1, apesar de cair para o quinto lugar na classificação líquida. Os Bruins têm 8-1 em jogos Quad 1, enquanto a Carolina do Sul e o Texas têm 10-2. Eles têm a força do calendário 15, enquanto os Gamecocks e Lonchorns são o primeiro e o segundo, respectivamente. A vitória dominante da UCLA na cabeça da Carolina do Sul parece ter sido o desempate para manter os Bruins como a melhor semente.

Enquanto isso, a USC vence os Bruins e sua semente de companheira nº 2 da UConn não foi suficiente para aumentar os Trojans na linha de 1. Eles sofreram um desconforto para Iowa, uma equipe que está na bolha e sua perda antes de Notre Dame , que venceu a semente final 1, provavelmente foi outro fator determinante. A USC provavelmente precisará obter outra vitória sobre a UCLA (na temporada regular ou no torneio Big Ten) para ganhar uma semeada melhor pela segunda temporada consecutiva.

NC State e LSU são os maiores vencedores

O Wolfpack teve uma intensidade difícil na não conferência e só tem quatro vitórias 1. No entanto, eles foram devastadores tarde, 17-1 de uma derrota contra a LSU nas Bahamas, com vitórias sobre Ole Miss, Duke e Florida State no Essa seção. O NC State é o 19º lugar na rede, por trás da maioria das outras equipes do Top 16. Ganhe um número 2 de sementes, apesar desses primeiros problemas colocaram o estado da NC em uma boa posição em março em março.

Também é projetado que a LSU é um número 2 de sementes, o que não foi o caso nas duas últimas temporadas. O comitê fez os tigres para um cronograma ruim na não -conferência. No entanto, a LSU ainda coletou cinco vitórias quad 1, mais do que equipes como Wolfpack, UConn e Duke. Os Tigres terão a oportunidade de ser ainda mais vitórias de qualidade, com o Texas, Kentucky e Alabama durante a SEC.

Não há muito amor pelos 12 grandes nomes

O estado de TCU e Kansas correu bem nas métricas ao longo da temporada, mas nenhum deles conseguiu obter uma semente nº 2. De qualquer forma, eles foram colocados atrás do Wolfpack.

A Virgínia Ocidental e Baylor se qualificam bem na rede: os alpinistas são o 13º em geral, enquanto os Bears têm 18 anos, à frente do Estado da NC e Kentucky. No entanto, nenhuma das equipes compilou muitas vitórias quad 1 (0 e 2, respectivamente), e esse critério é um novo ponto de ênfase para o comitê de seleção em 2025.

Este artigo apareceu originalmente em O Atlético.

USC Trojans, Notre Dame Fighting Irish, UCLA Bruins, Gamecocks da Carolina do Sul, Texas Lonchorns, Basquete feminino

2025 A empresa de mídia atlética