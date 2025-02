NCAA March Madness Schracket Preview 2025: Onde ver o programa na CBS, Broadcast Live, canal, veja online

A pré -visualização do grupo masculino da NCAA Madnesss dará aos fãs de basquete da universidade uma olhada antecipada nos melhores competidores para fazer o torneio da NCAA 2025 no sábado. Quando um pouco mais de quatro semanas se passa até a equipe de domingo, os fãs podem sintonizar às 12h30 ET na CBS e Paramount+ para ver como as 16 melhores equipes do grupo estão empilhadas ao entrar na ação do dia.

O Presidente do Comitê de Basquete Masculino da Divisão I da NCAA, Bubba Cunningham, se juntará aos analistas da CBS Clark Kellogg, Jay Wright e Seth Davis no estudo, juntamente com o anfitrião Adam Zucker para quebrar onde as coisas são encontradas enquanto o basquete universitário regular A temporada chega ao trecho final.

A história sugere que a prévia do suporte, que começou em 2017, é um bom indicador de como as coisas se desenvolverão no apoio real de 68 equipes. De acordo com o diretor de coordenação/estatística da mídia da NCAA, David Worlock, 84% das equipes que aparecem na prévia do grupo têm permaneceu nas quatro linhas de sementes superiores No apoio final.

Uma questão de intriga privada será a representação da SEC perto do topo do apoio. Ao entrar no fim de semana, cinco das oito principais sementes no Bracketology of Jerry Palm são da liga.

A visualização de suporte de 30 minutos ocorre antes de um grande confronto entre Purdue Número 7 e Wisconsin Número 16 na CBS às 13h, no entanto, a pré -visualização do grupo continuará às 13h na CBS Sports Network, já que a Palm se junta à conversa para oferecer informações sobre suas informações sobre sua O campo projetado de 68 em sua última parte das entregas após as sementes dos 16 melhores forem reveladas.

Confira o suporte da palma e o campo completo de 68 no hub de backetologia.

Data: Sábado, 15 de fevereiro | Tempo: 12:30 e

TV: Cbs | Comunicar Paramount+

Cobertura estendida de TV: CBS Sports Network13:00