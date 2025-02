NCAA regola la politica transgender in relazione all’ordine esecutivo di Trump

NCAAA ha cambiato la sua politica di partecipazione agli atleti transgender Giovedì ha limitato la competizione degli sport femminili agli atleti solo alla nascita.

Questo passo è arrivato un giorno dopo che il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per vietare gli atleti transgender di donne e sport femminili. L’ordine dà alle agenzie federali di trattenere finanziamenti federali da entità a cui sono rispettati secondo il capo IX in conformità con l’opinione dell’amministrazione di Trump che interpreta il “sesso” come un genere che qualcuno ha assegnato alla nascita.

Il cambiamento nella politica NCAA è effettivamente effettiva e copre tutti gli atleti indipendentemente dalle precedenti recensioni di ammissibilità. NCAA ha circa 1.100 scuole membri con oltre 500.000 atleti, che è il più grande organo di gestione più grande per l’atletica universitaria negli Stati Uniti

“Crediamo fermamente che standard di competenza chiari, coerenti e uniformi servirebbero al meglio gli atleti degli studenti di oggi invece di una zona di leggi statali e decisioni giudiziarie in conflitto”, ha dichiarato Charlie Baker, presidente della NCAA. “A tal fine, l’ordine del presidente Trump fornisce un chiaro standard nazionale”.

La politica NCAA, che è entrata in vigore nel 2022, ha adottato l’accesso di Sport Sport, in cui la partecipazione del transgender è stata determinata dalla politica dell’organo di sport di gestione nazionale. Negli sport senza l’organo di gestione nazionale, la politica di questa federazione internazionale di questo sport sarebbe introdotta. Se non vi è alcuna politica della Federazione Internazionale, i criteri politici IOC precedentemente stabiliti sarebbero rilevati.

Nell’ultimo anno, tuttavia, gli atleti transgender si sono concentrati sulle critiche che afferma che la loro partecipazione agli sport femminili è un rischio ingiusto e potenziale di sicurezza. Di nuovo di Trump, questo è diventato il parlare principale, anche se si presume che ci sia un numero molto piccolo di atleti transgender; Baker ha dichiarato l’anno scorso di conoscere solo circa 10 atleti transgender in NCAA.

La politica NCAA rivista consente agli atleti di assegnare uomini maschi di praticare squadre femminili e ottenere benefici come l’assistenza medica. Ad esempio, non è raro che le squadre di basket femminili si esercitano contro i compagni di classe che sono uomini.

Indipendentemente dal sesso assegnato alla nascita o all’identità di genere, l’atleta può esercitarsi e competere con una squadra di uomini, a condizione che soddisfi tutti gli altri requisiti di ammissibilità alla NCAA.

Tuttavia, NCAA ha affermato che un atleta ha assegnato una donna alla nascita, che ha iniziato la terapia ormonale (ad esempio testosterone), può esercitare con una squadra femminile, ma non può competere con la squadra femminile senza rischiare l’idoneità della squadra per i campionati.

Le scuole di appartenenza rimangono responsabili della certificazione dell’atleta e dell’atleta della competizione. L’NCAA ha anche affermato che le scuole sono soggette alla legislazione locale, statale e federale e che tale legislazione sostituisce le regole dell’NCAA.

Il cambiamento nella politica NCAA è stato annunciato da ore dopo che l’amministrazione Trump ha dichiarato che stava indagando sulle potenziali violazioni dei diritti civili in due università e in una lega sportiva, che ha permesso agli atleti transgender di competere per le squadre femminili. Il dipartimento dell’istruzione ha dichiarato di aver aperto una revisione della San Jose State University, dell’Università della Pennsylvania e del Massachusetts Interscholastic Athletic Association.

La scorsa stagione, la squadra di pallavolo femminile di San Jose State ha tirato i titoli per accuse non confermate che l’elenco includeva un giocatore transgender. Per quanto riguarda Penna, hanno i tre ex nuotatori transgender Lia Thomas ha citato in giudizio NCAA, Ivy League, Harvard e School Nonostante la partecipazione di Thomas alla conferenza e ai campionati nazionali, con le disposizioni del capo IX.

NCAA ha affermato che il suo Consiglio del Governatore ha ordinato ai dipendenti di aiutare tutte le scuole di appartenenza a sostenere una cultura atletica collegiale rispettabile e inclusiva, osservando di aver recentemente aggiornato la sua gestione della salute mentale.

“La politica aggiornata combinata con queste fonti deriva dall’impegno istituzionale per l’NCAA per fornire competizione atletica inter-campione e proteggere, supportare e rafforzare la salute mentale e fisica degli studenti-sport”, ha affermato Baker. “Questo standard nazionale porta molta chiarezza necessaria perché modernizziamo gli sport universitari per gli studenti di oggi.”

La politica NCAA ora riflette la politica della National Association of Mesicoligia Athletics, che gestisce lo sport in 241 per lo più piccole università in tutto il paese. Lo scorso aprile, NAIA ha approvato all’unanimità una politica che consente solo agli atleti il ​​cui sesso alla nascita alla nascita è una donna e non ha iniziato a competere con la terapia ormonale.