Nebraska Cornhuskers x UCLA Bruins: como assistir online, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

UCLA Bruins @ Nebraska Cornhuskers

Registros atuais: UCLA 11-2, Nebraska 11-2

Como assistir

Quando: Sábado, 4 de janeiro de 2025 às 14h, horário do leste

Sábado, 4 de janeiro de 2025 às 14h, horário do leste Onde: Pinnacle Bank Arena – Lincoln, Nebrasca

Pinnacle Bank Arena – Lincoln, Nebrasca TV: RAPOSA

RAPOSA Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 25,00

O que saber

Temos outro confronto emocionante do Big Ten agendado para o encontro entre UCLA Bruins e Nebraska Cornhuskers às 14h00 horário do leste dos EUA no sábado na Pinnacle Bank Arena. Os Cornhuskers são os favoritos, mas como as probabilidades não impediram os Bruins no último jogo, talvez o time tenha outra surpresa na manga.

O sábado passado foi disputado, mas a UCLA se defendeu de Gonzaga e venceu por 65-62.

A UCLA conquistou a vitória graças a vários jogadores importantes, mas foi Eric Dailey Jr. na frente quem fez 18 pontos, seis rebotes e quatro roubadas de bola. O desempenho de Dailey Jr. compensou uma disputa mais lenta contra a Carolina do Norte há duas semanas. Outro jogador que fez a diferença foi Skyy Clark, que quase fez um double-double com 11 pontos e nove rebotes.

Enquanto isso, o Nebraska já havia vencido quatro vitórias consecutivas (período em que superou o adversário por uma média de 15 pontos) e seguiu em frente e chegou ao quinto lugar na segunda-feira. Eles não poderiam ter pedido melhor maneira de encerrar 2024 do que a vitória por 77-43 contra os Jaguars. Os Cornhuskers adquiriram o hábito de expulsar seus adversários da quadra, tendo vencido quatro jogos por 20 pontos ou mais nesta temporada.

O sucesso do Nebraska foi resultado de um ataque equilibrado em que vários jogadores se destacaram, mas Connor Essegian liderou o ataque marcando 20 pontos e seis rebotes. Essegian teve alguns problemas para se equilibrar contra o Oregon State na última quarta-feira, então este foi um passo na direção certa.

Nebraska trabalhou em unidade e finalizou o jogo com 22 assistências. A equipe vem melhorando muito nesse quesito: já melhorou o total de assistências em três jogos consecutivos.

A vitória da UCLA elevou seu recorde para 11-2. Quanto ao Nebraska, sua vitória foi a 19ª consecutiva em casa desde a temporada passada, elevando seu recorde para 11-2.

O jogo de sábado parece ser uma aula magistral de tiro: a UCLA tem sido incrivelmente precisa nesta temporada, acertando 47,3% de seus arremessos de campo por jogo. Não é como se o Nebraska estivesse enfrentando dificuldades nesse departamento, já que eles marcaram 47,2% de seus gols nesta temporada. Dadas essas forças concorrentes, será interessante ver como o confronto se desenrola.

Nebraska e UCLA agradaram fãs e apostadores em suas últimas competições ao vencer e cobrir o spread. Quanto ao próximo jogo, espera-se que Nebraska vença uma disputa acirrada, exceto a campainha. Pode valer a pena fazer uma aposta rápida, pois eles têm uma sequência de seis jogos cobrindo o spread quando se espera que ganhem.

Chance

Nebraska é um ligeiro favorito de 2 pontos contra a UCLA, de acordo com o último relatório probabilidades de basquete universitário.

A linha para este jogo mudou bastante desde a sua abertura, já que começou com os Bruins como favoritos de 1,5 pontos.

O acima/abaixo é de 133,5 pontos.

Ver times de basquete universitário para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

A UCLA venceu o único jogo que essas duas equipes disputaram nos últimos 9 anos.