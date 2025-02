La serie di calcio casalinga del Nebraska-Tennessee non si giocherà per il 2026 e il 2027 non si giocherà dopo che il Nebraska decide da un accordo.

Il regista atletico del Tennessee Danny White Pubblicato su x Il fatto che il Nebraska abbia annullato la serie e abbia aggiunto che il Tennessee è “molto deluso” dall’abolizione, soprattutto così vicino alla partita iniziale nel 2026. Le squadre erano pronte a giocare nel 2026 in Nebraska e Tennessee l’anno successivo.

Nella sua dichiarazione, il direttore atletico del Nebraska Troy Dannen ha spiegato la ricostruzione della squadra della squadra, che riduce temporaneamente la capacità dei posti, alla fine ha portato alla decisione.

“Stiamo pianificando di iniziare la principale ricostruzione dello stadio commemorativo che può influire sulla nostra capacità di posti per la stagione 2027”, ha detto Dannen. “Lo scenario migliore per noi è avere otto partite in casa nel 2027, che compensano la potenziale perdita di entrate a causa della ridotta capacità. Altri giochi domestici avranno anche un enorme contributo economico alla comunità di Lincoln.

Cornhuskers annunciò che nel 2026 avrebbero ospitato Bowling Green nel 2026 e Miami (Ohio) nel 2027 quando era originariamente pronto a suonare il Tennessee. Il Nebraska non ha mai incontrato nessuna scuola. La squadra giocherà per la prima volta otto case nel 2027 dal 2013.

La cancellazione termina con il processo di quasi due anni intorno alla serie Nebraska-Tennessee, che è stata originariamente concordata nel 2006 e fissata per il periodo 2016 e 2017. Nel 2013, entrambe le scuole hanno concordato di ritardare i giochi per decenni. Il Nebraska paga $ 1 milione ($ 500.000 a partita) per uscire dal contratto di pianificazione.

White ha detto a Volquest che il “tetto deve essere molto più ripido” con un “vecchio trattato” e l’abolizione mette in custodia il Tennessee. Il Tennessee, che apre la stagione del 2025 contro Syracuse ad Atlanta, ha lasciato il suo difficile programma nella stagione 2030. La scuola deve trovare un avversario in grado di riempire i dati 2026 e 2027 per la serie di casa e casa, o esplorare le possibilità del luogo neutrale.

“Non puoi davvero estrarre questo gioco tardivo nel gioco”, ha detto White Volquest.

Il rinnovamento dello stadio del Nebraska, la cui prima fase è stata fissata all’inizio dopo la stagione 2024, è stata ritardata solo dopo la stagione 2025, prima.

Tennessee e Nebraska hanno suonato solo tre volte prima, più recentemente a Music City Bowl 2016, Vols ha vinto. Il Nebraska ha sconfitto il Tennessee nell’Orange Bowl dal 1998 per garantire la quota del titolo nazionale in questa stagione.

D’altra parte, il Tennessee era una situazione simile. Nel 2021, Vold cancellò la partita contro l’esercito per la prossima stagione nel 2022 e aggiunse invece Akron.

In questo rapporto, sono state utilizzate informazioni da Chris Low di ESPN.