Necessidades de baixa temporada para cada equipe da NFC: os gigantes escrevem um QB? | Soccer 301

Fora do episódio da AFC de segunda -feira, Nate Tice e Charles McDonald estão quebrando as maiores necessidades de baixa temporada para cada equipe da NFC, começando com o Dallas Cowboys e o resto do NFC East. Então eles vão para o oeste da NFC, questionando o que os Rams de Los Angeles farão se eles trocarem de fato o receptor aberto de Cooper Kupp e o sul da NFC, mergulhando profundamente na situação desastrosa da capital salarial dos santos de Nova Orleans. Eles terminam o programa com o NFC North, dando uma olhada no que o Chicago Bears deve fazer para apoiar o marechal de Caleb Williams e o novo técnico Ben Johnson.

(2:52) NFC East

(29:35) NFC West

(49:42) NFC South

(1:10:10) NFC North

Os New York Giants escrevem um marechal de campo como ala de Cam no início do draft da NFL 2025? Ou eles vão a uma aquisição veterana como Matthew Stafford? (Kara Durrette/Getty Images, Doug Murray/Icon Sportswire através de Getty Images)

