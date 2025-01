Negociação de Jimmy Butler: Heat Wing disse à equipe que escolheria a opção de US$ 52,4 milhões, mas apenas para facilitar a movimentação, diz o relatório

Em uma reunião cara a cara na semana passada, o ala suspenso do Miami Heat, Jimmy Butler, disse ao presidente do time, Pat Riley, que ele poderia realmente exercer sua opção de jogador de US$ 52,4 milhões para a temporada 2025-26, mas apenas se isso facilitar sua saída. de acordo com a ESPN.

Em 3 de janeiro, o Calor Butler suspendeu sete jogos “por vários casos de conduta prejudicial à equipe ao longo da temporada e particularmente nas últimas semanas”, anunciou a equipe. Butler havia solicitado formalmente uma troca na época, e sua equipe teria informado que planejava recusar a opção do jogador e se tornar um agente livre. Ele deve se encontrar com o dono do time, Mickey Arison, na quinta-feira e retornar ao time contra o Denver Nuggets na sexta-feira. de acordo com Ira Winderman do South Florida Sun Sentinel.

Às vezes, a ameaça de sair como agente livre é toda a vantagem que uma estrela insatisfeita precisa. Mas para Butler, 35 anos, a situação é mais complicado. O Brooklyn Nets é o único time projetado para ter espaço para oferecer a ele algo próximo de um contrato máximo nesta entressafra, e eles não estão dentro de sua programação. Se Miami não conseguir encontrar uma negociação de sua preferência antes do prazo final de 6 de fevereiro ou uma assinatura e negociação de sua preferência durante o verão, Riley pode simplesmente deixá-lo ir, o que daria à equipe mais flexibilidade:

Neste conjunto específico de circunstâncias, Butler poderia efetivamente fazer seu contrato com o Heat durar. mais extenso como forma de deixá-los antes. Ele sabe que seria inconveniente para o Heat ter esses US$ 52,4 milhões em seus livros, então, neste caso, a ameaça de exercer a opção poderia lhe dar alguma vantagem. Isso não é muito diferente do que James Harden fez na entressafra de 2023, quando queria sair da Filadélfia; essa situação só piorou muito mais tarde no processo.

Porém, há um problema aqui: exercer a opção significa adiar seu próximo contrato plurianual. Como já estamos no 14º ano de Butler, isso é arriscado.

Outro problema? Não está claro se a falta de urgência de Miami é a razão pela qual Butler permanece no elenco. O Heat chegou ao ponto de anunciar formalmente que ouvirá as ofertas comerciais, mas, dois dias antes do fim da suspensão, não há nada que sugira que as que receberam tenham sido atrativas. Se isso não mudar nas próximas semanas, então Butler quase certamente precisará de Miami para trabalhar com ele na entressafra, independentemente de ele escolher a opção ou não. E enquanto o Heat acredita que o mercado comercial será significativamente melhor na entressafra, por que eles fariam uma negociação ruim agora?