Nella brutale cattiva cattiva Michigan -Indiana College Hoops Match

Ogni settimana nel mondo dello sport, scommettitori, libri sportivi o entrambi cattivi battiti.

Che si tratti di una scelta di diffusione, di una trama di denaro o di una partecipazione in punti totali, c’è sempre un caso che colpisce alcune scommesse.

Nella partita di basket universitaria di Big Ten di sabato tra Michigan e Indiana, c’è stata una diffusione di punti, che ha causato dolore alle scommesse.

Vediamo come è andato tutto.

Semi-tribunali insignificanti di Summer-Kärjen Michigan Bettors

La chiusura del gioco era -3,5 quando il Michigan era popolare e per qualche tempo il Wolverine era seduto bellissimo. La squadra di Dustin May è andata seconda a metà a 43-27 dietro le potenti esibizioni di Danny Wolf e Vladislav Gold.

Ma Hoosiers non era pronto.

Sono tornati e hanno legato il gioco a 59 capitoli 4:08 lasciati al gioco, quando questo Wolverines Hiki ha diffuso gli scommettitori.

Per il resto del gioco, il Michigan non ha mai portato a più di sei e il punteggio differisce da due e sei punti dalla quota finale. Ma con 2,5 secondi rimasti per il gioco e Wolverines su 68-64, Wolf è stato immerso e si è diretto per due tiri liberi per tutti, ma assicurando una copertura a forma di profitto.

Il trasferimento di Yale è sceso entrambi i tiri liberi, che ha abbassato il Michigan 70-64 a soli 2,5 secondi rimasti in regola. La diffusione di 3,5 punti era un blocco a questo punto, giusto?

Sbagliato.

L’Indiana è arrivata all’altra estremità del cestino della palla e lo ha reso sconsiderato. Senza l’opportunità di vincere la partita, Anthony Leak ha fatto una goccia e ha sollevato un tiro minore sul lato insignificante. Non solo il proiettile sarebbe entrato, ma avrebbe ottenuto un punteggio di 70-67, i Michigan Bettors sul Deck-Luona, che è senza dubbio il peggior colpo negativo di quest’anno 2024-25 della stagione di basket universitaria.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!

& amp; AMP; AMP; AMP; AMP; AMP; AMP; AMP; AMP; AMP; AMP; AMP; AMP; AMP; AMP; AMP; AMP; AMP; AMP; AMP; AMP; AMP; AMP; nbsp;