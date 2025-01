Nem todo mundo pode ser o Batman: a equipe de Robins superqualificados da Ohio State, como Emeka Egbuka, assume seu papel

DALLAS – Quando Marvin Harrison Jr. testemunhou a favor de Draft da NFLabriu caminho para Emeka Egbuka assumir como o novo recebedor número 1 em Columbus, talvez até no esporte. Egbuka, um ex-contratado do 5 estrelas, marcou 14 touchdowns em suas temporadas de segundo e terceiro ano e recusou uma escolha de alto draft para retornar para sua temporada sênior. Era a hora dele.

Isto é, até que um fenômeno do primeiro ano de 1,80 metro chamado Jeremiah Smith chegou ao campus e roubou todas as manchetes. Smith é a estrela emergente do futebol universitário Playoff, aquele que é assediado no hotel do time ou aquele que protagoniza os destaques. Egbuka montou mais uma temporada forte e tem a chance de quebrar o recorde de recepções da carreira de KJ Hill. Ainda assim, seu nome provavelmente nunca será mencionado entre os melhores da linhagem de wide receivers do estado de Ohio.

Egbuka será lembrado como um Robin, primeiro por Jaxon Smith-Njigba, depois por Marvin Harrison Jr. e finalmente por Smith. Ele seria o recebedor número um em qualquer time restante e, possivelmente, em qualquer outro time de futebol universitário. Ele não poderia se importar menos.

“Não é nada difícil”, disse Egbuka. “Acho que faço exatamente o que meu time me pede e sempre fiz. Quer eu tenha sucesso no futebol ou não, não é com isso que me preocupo no final das contas.”

O problema é o seguinte: ele acredita. Egbuka foi o recebedor número 1 na turma de 2021 e registrou 74 recepções no segundo ano. Um ano depois, caiu para 47 recepções. Jogadores muito piores usaram isso como desculpa para transferir ou perseguir dinheiro. Embora Egbuka seja certamente bem remunerado, nunca houve rumores de que ele partiria em busca de mais alvos.

O coordenador ofensivo Chip Kelly percebeu isso quando chegou ao campus, chegando apenas em fevereiro, depois que a maior parte do elenco foi estabelecida. Egbuka dá o tom. Se Emeka Egbuka pode aceitar o seu papel sem reclamar, quem mais tem o direito de reclamar?

“Isso vem dos caras mais velhos daqui”, disse Kelly. “Não se trata de estatísticas individuais, não é isso que eles pretendem fazer. Eles pretendem deixar uma marca neste lugar e você faz isso ganhando campeonatos. Você não faz isso acumulando estatísticas.”

Existem histórias semelhantes em todo o time.

No backfield, o estado de Ohio convocou o quarterback transferido Will Howard no lugar de Devin Brown.

No running back, o transferido de Ole Miss, Quinshon Judkins, recebeu vários carregamentos do ex-All-American TreVeyon Henderson.

O cornerback Denzel Burke deveria ser o rosto do secundário. O safety Caleb Downs roubou a cena após se transferir do Alabama.

Poucos olharam para o portal de transferências ou se preocuparam com seu próprio draft. Nunca há conflito. Nunca há mal-entendidos. Nunca há egos.

“Há muitos caras que são altamente recrutados e há muito tempo que ouvem como eles são bons”, disse o coordenador defensivo Jim Knowles. “E ainda assim eles ainda são muito humildes e excelentes jogadores de equipe. É realmente um prazer treiná-los. Acho extremamente único que eles não se deixem levar pelos próprios egos e deixem tudo de lado pelo time.”

Graças à liderança dos veteranos, vários jogadores recusaram as melhores escolhas no Draft da NFL para retornar para mais um ano de elegibilidade. Vários aceitaram papéis menores ou diminuídos, estatísticas reduzidas e menos momentos de destaque. Kelly apontou para Henderson, um ex-cinco estrelas, que caiu de 15 corridas por jogo como júnior para nove como sênior.

“Fiquei muito animado quando Q chegou”, disse Kelly. “Não havia um osso egoísta em seu corpo trazendo outro running back. Ele sabia que seria benéfico para ele. Veja como Tre está fresco agora. Não sei se há um running back melhor jogando neste quatro atrás do que ele fez”.

Esse mesmo tema se estende a todo o time. O lado defensivo Jack Sawyer jogou seu melhor futebol no CFP. Smith também. Assim como Henderson. Quando o técnico Ryan Day cortejou agressivamente seu elenco para retornar em 2024, construir essa profundidade era o sonho. Com dois jogos restantes, o elenco disposto dos Robins está prestes a vencer um campeonato nacional indescritível.

“Quando a cultura é forte através dos líderes, ela permeia o resto da equipe”, disse Egbuka. “Quando você vê isso de cima para baixo, até os mais jovens, isso diz muito e reflete o caráter dos líderes.”

O lateral defensivo Jordan Hancock foi um dos 50 melhores recrutas nacionais da Geórgia quando assinou com o Ohio State na turma de 2021. Ele passou três anos inteiros no campus antes de ganhar o cargo de titular em tempo integral como cornerback.

“Sentimos que esta é a melhor cultura do futebol universitário”, disse Hancock. “Construímos nossa cultura lutando e nos esforçando para ser a melhor versão de nós mesmos todos os dias. O Block O significa muito para nós e temos que sair daqui com algum hardware para provar isso.

“Esse é o nosso lema: já passamos por tanta coisa que temos que mostrar algo pelo nosso trabalho duro.”

