Nessun shedeur Sanders, ma altri 4 santuari di bufalo tra i giocatori di Bowl

L’Arlington, il primo in Texas, dei più importanti eventi di presentazione nelle viste con sede alla NFL, culmina giovedì sera quando inizia la ciotola est-ovest-pyyhkökökök.

Negli ultimi giorni, i partecipanti sono stati sotto gli allenatori professionisti e hanno incontrato il personale della squadra sulla NFL. Il Colorado Shedur Sanders, il nome del più alto profilo dell’evento e del potenziale n. 1 in totale, non ha partecipato alle pratiche, ma ha incontrato i team e ha parlato con i media. Tuttavia, altri partecipanti a Buffalo, tra cui uno dei suoi fratelli più grandi, erano impegnati in Shilo Sanders.

Ecco otto giocatori che guardano giovedì sera in una ciotola del santuario:

Shilo SandersS, Colorado

Misurabile: 6-0, 195 sterline

2024 Statistiche (10 partite): 67 battaglie (2 perdite), 2 PBU, FF, 2 FR (1 restituito per TD)

Con suo fratello minore, Shedeur, che non partecipa, Shilo è il nome più alto del profilo che suona. Ma ha trascorso una settimana di allenamento silenziosa. Le sue bozze sono enormi, in ritardo per il round.

Shilo è stato il terzo combattente leader del Colorado la scorsa stagione. Nel 2023, è arrivato secondo a livello nazionale con quattro assurdità forzate e ha legato il PAC-12 HIGH con 55 canzoni da solista.

(Correlato a: Cam Ward Bond: “vogliono essere la selezione del bozza n. 1” all’interno di Shedeur Sanders “In

Cobee BryantCB, Persone

Misurato: 6-0, 175 sterline

2024 statistiche (12 giochi): 37 battaglie (per 4 perdite), 4 int, 7 pBus, ff

Bryant potrebbe essere stato il miglior giocatore nelle prove di Shrine Bowl. Ha avuto almeno un rapimento e diversi crollo del passaporto durante la settimana. È un po ‘sottile, ma la sua fluidità e la sua volontà a combattere. Anche la sua fiducia è ovvia: ha schiacciato i destinatari durante l’allenamento.

Bryant è stata una scelta a metà prevista per essere il primo Kansas Jayhawk, che è stato nominato per il primo -Big 12 della prima squadra in tre stagioni consecutive.

Lajohntay WesterWR, Colorado

Misurabile: 5-11, 167 libbre

2024 statistiche (13 giochi): 74 ricevimenti per 931 yard e 10 TD

Il miglior ampio ricevitore del Colorado in questa stagione, di nome Travis Hunter, Wester ha lampeggiato attraverso la ciotola del santuario con il suo scambio e la sua velocità, il che lo ha reso un mazzo difficile che si difendeva la schiena.

Wester è un ricevitore di apertura e un backbrush di punt. Deve impostare peso al livello successivo, ma la sua produzione ed esperienza gli dà l’opportunità di influenzare l’elenco professionale. Aveva 252 ricevimenti in 2.703 yard e 31 touchdown in cinque stagioni in Florida Atlantic (2020-23) e Colorado (2024).

Elia RobertsBordo, Smua

Misurabile: 6-4, 295 libbre

2024 Statistiche: 35 battaglie (per 11 perdite), 7,5 sacchi, 2 ff

Il potere di Roberts era evidente durante l’allenamento, colpendo le linee offensive durante le prove. Ma ha anche introdotto le dimensioni del vantaggio per vincere sia il bordo che l’interno, mostrando la sua versatilità.

Miami Transfer, Roberts ha avuto 24 perdite perdite, 17,5 sacchi e quattro pinne forzate in SMU per due anni.

Will SheppardWR, Colorado

Misurabile: 6-3, 205 libbre

2024 statistiche (13 giochi): 48 ricevimenti per 621 yard e 6 TD

Sheppard ha fatto una settimana per giocare un santuario durante le ciotole.

Nella perforazione della zona rossa 7 su 7, ha afferrato quello che sembrava essere uno sparatutto degli Ethan Garbers dell’UCLA nella parte posteriore della zona terminale con una mano. La sala di contatto era tanto più impressionante considerando che ricadeva e difendeva fermamente Zy Alexander della LSU.

Era un gioco che poteva aumentare significativamente il suo magazzino di schizzo.

In precedenza, Sheppard a Vanderbilt non aveva numeri colposi all’università. Ma il suo tratto come destinatario di un grande corpo gli dà il giorno 2 giorni a testa in giù.

Jordan PhillipsDt, Maryland

Misurabile: 6-3, 320 libbre

2024 statistiche (12 giochi): 29 battaglie

Solo i Phillips a 20 anni hanno mostrato una grande forza e mani veloci negli esercizi OL/DL. Ha avuto difficoltà a trasferirsi alle partite durante il tempo di squadra.

Jimmy Horn Jr.WR, Colorado

Misurabile: 5-10, 170 libbre

2024 statistiche (11 partite): 37 cattura 441 yard e TD

Pochi, se del caso, le prospettive hanno aiutato la loro parte della loro parte più del corno. Durante tutta la pratica, ha mostrato velocità, mani sottili e abitudine per creare una distinzione.

Horvi è piccolo e il suo numero basso in Colorado la scorsa stagione (produzione di WR4) potrebbe averlo ricevuto in una bolla del settimo round. Ma la sua mostra a Dallas potrebbe averlo confermato come 3 giocatori del giorno.

ForareOt, Rutgers

Misurabile: 6-8, 344 libbre

Statistiche 2024 (13 giochi): 13 parte dalla battaglia sinistra

Pierce possiede le caratteristiche fisiche, Pierce ha mantenuto la propria protezione del passaggio. Tuttavia, la sua tecnologia potrebbe continuare a utilizzare la raffinatezza come linea offensiva più alta.

Pierce ha avuto 26 partenze dalle battaglie sinistro e 24 nelle battaglie a destra nelle ultime quattro stagioni nei Rutgers, quindi ha una battaglia a dondolo da un giro in ritardo.

Ben Arthur è un giornalista della Fox Sports NFL. In precedenza ha lavorato sulla rete Tennessea/USA Today dove si trovava Titani Vinci uno scrittore per un anno e mezzo. Ha coperto Seattle Seahawks Per Seattlepi.com, tre stagioni (2018-20) prima di trasferirsi nel Tennessee. Puoi seguire Ben su Twitter @Banyarthur .

