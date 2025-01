Nets vs. Hornets Odids, Previsão de estágio, tempo: 2025 Seleções da NBA, 29 de janeiro O melhor por modelo apostas

Temos outra competição emocionante da conferência ETE no calendário da NBA na quarta -feira, já que o Charlotte Hornets será o anfitrião do Brooklyn Nets. Charlotte tem 12-31 em geral e 8-15 em casa, enquanto o Brooklyn tem 14-33 em geral e 9-17 ao longo do caminho. O Nets derrotou o Hornets, 116-115, em 19 de novembro no Brooklyn em sua primeira reunião nesta temporada, depois que o Hornets venceu dois de seus três confrontos no ano passado.

Hornets vs. Redes estendidas: Hornets -3

Hornets vs. NETS SOBRE/UND: 204,5 pontos

Hornets vs. Linha de dinheiro do Nets: Hornets: -153, redes: +128

BRK: as redes têm 16-9-1 contra a propagação (ATS) no caminho

Cha: Hornets tem 3-2 ATS nos últimos cinco jogos em casa

Por que as redes podem cobrir

As redes entram em uma sequência de sete jogos, mas foram cobertas duas vezes desde que estavam desamparadas em cada uma dessas competições. Atualmente, seis desses sete jogos foram contra equipes entre os oito primeiros de sua conferência e os Hornets certamente não estão nessa situação. Charlotte é uma das poucas equipes da NBA com um recorde pior que o Nets e a situação das lesões do Hornets é tão brutal quanto o de Brooklyn.

As redes ficarão sem Cam Thomas (ischiotibes) e Cameron Johnson (tornozelo) como seus dois melhores marcadores nesta temporada. Mas o Hornets também ficará sem alguns de seus melhores talentos, incluindo Lamelo Ball (tornozelo), Brandon Miller (Doll), Mark Williams (pé) e Tre Mann (costas) como quatro dos seus cinco melhores artilheiros. D’Angelo Russell liderou as redes em anotações em jogos consecutivos com 19 e 22 pontos e Jalen Wilson, uma seleção da segunda rodada no draft da NBA de 2023, marcou mais de 10 pontos em três pontos consecutivos, como uma peça complementar complementar para Brooklyn. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Por que o Hornets pode cobrir

Com as duas equipes que combatem lesões significativas, o Hornets possivelmente tem o luxo de possivelmente o melhor jogador no chão em Miles Bridge. A seleção geral nº 12 no NBA Draft de 2018 em média de 18,9 PPG nesta temporada, após anos consecutivos, com uma média de mais de 20 ppg. Ele teve 26 pontos, oito rebotes e quatro assistências em uma derrota por 112 a 107 contra o Lakers na segunda-feira, já que era necessário assumir um papel mais importante com uma bola que joga apenas nove minutos antes de sofrer sua lesão no tornozelo. Os Hornets levaram sua extensão de 5 pontos contra Los Angeles.

O Hornets tem 28 anos na liga em anotações, mas eles têm a décima quarta defesa de pontuação, permitindo 112,2 ppg, e um forte esforço defensivo pode ser suficiente para estender a sequência de perdedores do Brooklyn. As redes são 29 na ofensiva de pontuação (105,5 ppg) e tiveram menos de 100 pontos em quatro jogos consecutivos e não marcaram mais de 101 pontos em sete competições consecutivas. Ultimamente, as redes têm sido ofensivas e a defesa do Hornets pode capitalizar isso na quarta -feira. Veja o que a equipe escolhe aqui.

