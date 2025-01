Nettingham Forest vs Brighton Previsão, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Dia de partida 24 da Premier League está programado para estar em andamento

Nottingham Forest procurará se recuperar após uma derrota humilhante por 5 a 0 contra o Bournemouth. Apesar desse revés, a equipe de Nuno Espirito Santo ainda é a terceira na Premier League e tem sido um dos pacotes surpresa nesta temporada.

Forest estará ansioso para fazer as pazes na frente de seus fãs locais, especialmente depois de superar Bournemouth, mas não converter suas possibilidades. Anthony Elanga foi uma faísca brilhante nessa perda, e Forest precisará dele e do resto de seu ataque para se mover contra um lado disciplinado de Brighton.

Enquanto isso, Brighton viu sua série de seis jogos invicta quebrada com uma derrota por 1 a 0 contra o Everton. Apesar de dominar a posse e beber 17 chutes, eles não conseguiram encontrar a rede, com João Pedro liderando a carga. Agora, no nono na mesa, as gaivotas estarão determinadas a vencer novamente.

Dadas as recentes lutas de ambas as equipes em frente ao gol, isso pode ser uma questão cautelosa, mas a vantagem da casa de Forest e a intenção do ataque de Brighton são uma batalha intrigante.

Começo

Sábado, 1 de fevereiro às 12:30, horário local (18:00 ISST)

Localização: Terra da cidade

Forma

Floresta: WWDWL

Brighton: ddwwl

Anthony Elanga (Floresta de Nottingham)

Anthony Elanga teve muito a demonstrar após o período com os Red Devils. Elanga foi promissora em Manchester, mas não poderia ter tempo suficiente. Então, voou para Nottingham. Chico, ele demonstrou! Em 23 jogos, ele tem 3 gols e 5 assistências, e o mais importante é que Nuno confia nele. É isso que eu precisava, um treinador que poderia mostrar fé nele.

João Pedro (Brighton & Hove Albion)

O atacante brasileiro contribuiu com a maioria dos objetivos para sua equipe nesta temporada. Pedro tem 5 gols e 5 assistências em apenas 17 jogos. Um dos talentos mais prolíficos que os exploradores de Brighton trouxe de lado, pode frustrar as defesas à vontade e o equilíbrio final.

Coincidência

Forest venceu uma vez em seus últimos 3 jogos, enquanto Brighton venceu duas vezes

Forest concedeu 27 gols até agora nesta temporada

Brighton está invicto em suas últimas 3 reuniões com Forest na Premier League

Nottingham Forest vs. Brighton & Hove Albion: Dicas de apostas e probabilidades

Dica 1: Coincide para terminar em um empate – 13/5 Bet365

Dica 2: Ambas as equipes para escrever – 8/11 PredUp

Dica 3: Mais de 3 gols – 6/4 VBET

Lesões e notícias de equipamentos

Nottingham Forest pode ficar sem Callum Hudson-Odoi para isso, pois lida com um problema de virilha, o que faz com que ele duende ao jogo. Enquanto isso, Ibrahim Sangaré continua ausente a longo prazo com uma lesão nos isquiotibiais e não deve retornar até o início de fevereiro de 2025.

Brighton, por outro lado, tem uma lista mais longa de lesões para navegar. Evan Ferguson, James Milner e Mats Wieffer estão à margem até o início de fevereiro, enquanto Ferdi Kadioglu está lidando com uma lesão nos pés que poderiam mantê -lo de fora até o meio do mês. Além disso, Igor enfrenta um feitiço ainda mais longo com uma lesão na coxa que o governa até junho.

Cabeçalho

Festas: 17

Floresta: 4

Brighton: 7

Desenhos: 6

Alinhamentos previstos

Nottingham Forest (4-2-3-1)

Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Yates, Anderson; Silva, Gibbs-White, Elanga; Madeira

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1)

Verbres; Veltman, The Hecke Van, Dunk, Lamptey; Baleba, Ayari; Mithion, Pedro, Mito; Welbeck

Previsão de coincidências

Ambas as equipes procurarão se recuperar após as respectivas derrotas no último jogo. Então, prevemos um empate bem respondido.

Previsão: Nottingham Forest 2-2 Brighton

Teledifusão

Índia: Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido: esportes de céu, esportes TNT

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: Supersport, NTA, TV esportiva

