New Jets GM fa prima transazione

Con un nuovo allenatore e direttore generale in atto, i New York Jets possono ora scendere alla compagnia per risolvere un elenco che è andato 5-12 in questa stagione.

Aaron Glenn guiderà la squadra da margine, mentre Darren Mougey è il loro nuovo GM e ha recentemente segnato il suo primo segno sul franchise.

“Lascia che il record mostri che Jets GM Darren Mougey ha fatto la sua prima transazione: FIGATE FB/TE Andrew Beck a un contratto di riserva/futuro. Mougey lo conosce da Denver (2019-2022). Ha anche suonato con Houston e Green Bay “, ha scritto Rich Cimini di ESPN a X.

Lascia che il piatto lo mostri #Jets GM Darren Mougey ha fatto la sua prima transazione: Firmato FB/TE Andrew Beck a un contratto di riserva/futuro. Mougey lo conosce da Denver (2019-2022). Ha anche giocato con Houston e Green Bay. – Rich Cimini (@Richcimin) 7 febbraio 2025

Beck è entrato nella NFL nella stagione 2019 dopo essere uscito dall’Università del Texas e ha giocato quattro stagioni con Broncos, principalmente in squadre speciali.

Nella stagione 2023 si unì a Houston Texans come agente libero e il nuovo capo allenatore Demeco Ryans convertì Beck in una schiena piena.

Ovviamente, non sono stati fatti movimenti importanti, se non, probabilmente da Jets per alcune settimane e il loro primo e più importante compito aziendale è scoprire chi inizia al quarterback nel 2025.

Aaron Rodgers non è sicuro che continuerà a giocare e i Jets non sembrano essere sicuri che una volta lo vogliono.

Se il 41enne se ne va, le loro opportunità di sostituirlo non sembrano così attraenti.

È stato scambiato a New York quasi due anni fa e il suo mandato non ha dato quasi nulla di positivo.

La squadra non ha effettuato i playoff dalla stagione 2010, dando loro la più lunga siccità attuale nella NFL.

