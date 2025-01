New Orleans Pelicans x Washington Wizards: como assistir NBA online, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Relatório do 1º trimestre

Os Wizards superaram um déficit inicial para recuperar a liderança neste jogo. Eles construíram uma vantagem rápida de 37-29 contra os Pelicanos.

Os Wizards entraram no confronto com motivação extra depois da derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Washington Wizards @ New Orleans Pelicans

Registros atuais: Washington 6-25, Nova Orleans 5-29

Como assistir

Quando: Sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 20h, horário do leste

Sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 20h, horário do leste Onde: Smoothie King Center – Nova Orleans, Louisiana

Smoothie King Center – Nova Orleans, Louisiana TV: Esportes da Costa do Golfo

Esportes da Costa do Golfo Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 4,00

O que saber

Os Wizards desfrutaram de uma casa de quatro jogos, mas em breve terão que tirar a poeira de suas camisas de estrada. Eles enfrentarão o New Orleans Pelicans às 20h00 horário do leste dos EUA na sexta-feira no Smoothie King Center. Os Wizards conseguiram uma vitória surpreendente em sua última partida e esperam fazê-lo mais uma vez contra os Pelicanos, favoritos de 6,5 pontos.

Os Wizards entram no jogo depois de derrotar os Bulls de forma esmagadora: eles os superaram em todos os quartos. Os Wizards derrotaram os Bulls por 125-107 na quarta-feira. A disputa marcou a vitória mais dominante de Washington na temporada até agora.

Os Wizards trabalharam unidos e finalizaram o jogo com 36 assistências. Esse é o maior número de assistências que eles postaram desde dezembro de 2023.

Enquanto isso, a recente queda dos Pelicanos ficou um pouco mais difícil na quarta-feira, após a 11ª derrota consecutiva. Eles levaram uma rebatida de 119-108 na coluna de derrotas nas mãos do Heat.

Embora a equipe tenha perdido, eles ainda tiveram atuações impressionantes. Um dos melhores veio de Trey Murphy III, que marcou 34 pontos. Dejounte Murray, por outro lado, foi consideravelmente menos útil: acertou 0 em 5 no centro da cidade.

A vitória de Washington elevou o seu recorde para 6-25. Quanto a Nova Orleans, a derrota caiu para 5-29.

Os Wizards perderam para os Pelicanos em seu encontro anterior, em fevereiro de 2024, caindo por 133-126. Os Wizards conseguirão vingar sua perda ou a história está fadada a se repetir? Saberemos em breve.

Chance

Nova Orleans é uma sólida favorita de 6,5 pontos contra Washington, no último relatório. Probabilidades da NBA.

A linha mudou um pouco em direção aos Pelicanos, já que o jogo começou com os Pelicanos como favoritos de 4,5 pontos.

O acima/abaixo é de 231,5 pontos.

Ver Seleções da NBA para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

New Orleans venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra o Washington.