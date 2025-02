New York Knicks di nuovo nessuna partita per Boston Celtics

New York-New York Knicks, che ha aperto la stagione delle perdite di Boston, è entrato sabato sera e ha visto la sua partita con il campione in carica dei Celtics come un misurino delle specie mentre si avvicinavano alla pausa All-Star.

Si sono esibiti al Madison Square Garden quando hanno ottenuto una risposta chiara a dove si trovava: molto dietro i Celtics che hanno diretto Knicks, 131-104, come ha fatto in ottobre.

Il fallimento di 27 punti, il più di The New York, l’apertura degli occhi, da quando Knicks ha vinto sette delle sue ultime otto ed è entrato in soli 1,5 partite dal secondo posto Celtics.

“Inaccettabile”, ha detto Knicks Jalen Brunson, che ha segnato 36 punti per soli 18 tiri. “Non siamo dove vogliamo essere.”

Un giorno ha detto che non vedeva l’ora di vedere la sua squadra misurata con Boston dopo aver mostrato miglioramenti e coesione con i nuovi arrivati ​​Karl-Anthony Towns e Mikal Bridges-From l’inizio della campagna.

Ma molti degli stessi problemi che esistevano nella serata di apertura per Knicks sono apparsi di nuovo sabato. In particolare, non hanno avuto risposta a Jayson Tatum, che ha rovesciato un enorme botto nella seconda partita della competizione sulla strada per 40 punti per la sera. All-Star sembrava aver vinto ciò che voleva, uno in partite individuali con le ali di New York e hanno sparato 13 per 26 e 7-per-14 dall’arco.

Knicks (34-18) era senza spina OG Anunoby, che viene riparata dopo una recente distorsione di gambe. Ma i Celtics erano due antipasti: Guard Jrue Holiday ed ex Knick Kristaps Porzingis, che era un graffio in ritardo con una malattia non metallica. Nel processo a Luke Kornet è stato detto che sarebbe stato riempito per Porzingis, e questo è stato fatto sparando 7-per-7 per 14 punti, 12 tavole e tre blocchi.

“Big Luke ha giocato il culo oggi”, ha detto Tatum a proposito di Kornet.

Ma Tatum è stato il miglior giocatore sul pavimento e ha detto che gli piaceva immaginare uno spettacolo con il famoso attore Denzel Washington, che era seduto una prova con il regista Spike Lee.

La maggior parte del gioco è stata dominata da Boston (37-16), ma Knicks ha alimentato a breve i viaggi di Brunson sugli affari di linea, riducendo il loro deficit a tre nel mezzo del terzo.

Fu in quel momento che Tatum e Brown fornirono tutti i Celtics segnando durante 19-3 scatti, che sostanzialmente posticiparono la competizione; Abbastanza dove Tatum è riuscito a sedersi negli ultimi sei minuti di gioco e enormi tasche della folla – tra cui Lee e Washington – ha iniziato a dirigersi verso est pochi minuti prima.

Knicks-23-6 contro i club sub-500, ma solo 11-12 contro le squadre con .500 o meglio è ancora cercando di dimostrare di appartenere alla stessa frase con la Lega d’Elite. Sono 0-3 contro Cleveland e Boston, che si siedono al primo e al secondo posto in Oriente. E hanno lasciato cadere entrambe le competizioni contro Oklahoma City Thunder, che attualmente possiedono il miglior timbro della lega.

“Per tutto l’anno abbiamo avuto un obiettivo sulla schiena e abbiamo capito che andava in stagione. Penso che ogni partita (contro di noi) sia probabilmente una bacchetta di misurazione “, ha detto White. “Sta a noi avere il pensiero giusto.”

Nella seconda vestizione di Knicks, ha indicato l’ovvio: che, proprio come potrebbero migliorare durante la stagione, non sono ancora vicini ai Celtics.

“Abbiamo molto lavoro. Semplicemente così. Non c’è zucchero descritto. Non ci sono vincite morali”, ha detto Towns, che hanno finito con un viaggio riflessivo di nove nine sabato. “Se abbiamo aspirazioni, cosa che so che facciamo, dobbiamo trovare il modo di vincere partite come questa sera. Questa è la squadra che è in gara. Grandi squadre, squadre di campionato, metti alla prova la tua disciplina. E abbiamo dovuto lavorare per mantenere la nostra disciplina per tutti i 48 (minuti). “