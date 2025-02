Newcastle ha un chiaro percorso verso l’argento mentre l’Arsenal no

Newcastle, Inghilterra – Gli uomini “mai” hanno sconfitto “quasi” uomini. Il Newcastle United è ora in piedi nella finale della Coppa Carabao dalla loro infinita 56 anni in attesa di un grande trofeo, mentre le domande sono cresciute sulla capacità dell’Arsenal di ridurre i loro progressi con l’argento.

Mercoledì c’è stata una decisione irresistibile su Newcastle. St. Il parco di James, che è stato resuscitato dalla leadership del 2-0 dalla prima gamba, è stato riempito dei punti sotto le luci e i sostenitori volevano disperatamente liberarsi dal peso di quasi sei decenni al buio.

Alexander Isaac Centro di accoppiamento normalmente insolito insolito William Saliba e Gabriel Magalhães. Il Newcastle ha cambiato i sistemi, difese dei numeri e sembrava mortale per una pausa.

La combinazione è stata stupita dall’arsenale quando il Newcastle ha spazzato via Jacob Murphy E Anthony Gordon Vinci 2-0. Questo costruirà un pezzo di Wembley contro Liverpool o Tottenham, quando c’è la possibilità di vincere un trofeo che li ha sfuggiti alle finali del 2023 contro il Manchester United, di nuovo a portata di mano.

I tiratori hanno iniziato la stagione quando hanno esaminato i prezzi più grandi, ma aggiungendo a questo successo per essere negato di nuovo, aggiungendo al corpo di prove contro di loro che sono in grado di superare la linea.

Hanno spinto il Manchester City due volte in Premier League e sono stati respinti due volte. Mikel Artta ha vinto nella sua prima stagione con la Coppa della Coppa d’Inghilterra entro il 2020, ma questa è stata la drammatica revisione durante il suo tempo in carica che solo un giocatore della linea di partenza -al giorno – Kieran Tierney – È ancora nel club.

Questo gruppo attuale è diventato le giuste altezze pesanti della Premier League e può ancora vincere il titolo o persino la UEFA Champions League League. Ma la sensazione che manca qualcosa – anche l’IT con un elenco completo di giocatori una volta Bukayo da E Gabriel Gesù Torna dall’infortunio – cresce solo di notte in questo modo.

La decisione del club non firmare l’attaccante a gennaio è stata una decisione: il giocatore giusto non era disponibile o troppo costoso. Fonti hanno detto ESPN di aver presentato un’offerta per Aston Villa Ollie Watkins Circa 40 milioni di GBP quando il prezzo richiesto era di 60 milioni di GBP.

Decisero di non tornare a un’altra offerta di obiettivi a lungo termine, tra cui Benjamin Šeško su RB Leipzig A-shes silenziosamente-Newcastle Isak, decisero di andare con quello che hanno. Questa è una sfida al giudizio che alla fine definisce la loro stagione. Il monitoraggio della linea di fondo dell’Arsenal di Isak Torment qui è stato un doloroso promemoria di ciò che manca.

Il Newcastle United ha raggiunto la sua seconda finale di Carabao Cup in due anni. (Foto di Serena Taylor/Newcastle United tramite Getty Images)

Solo pochi giorni dopo la matrice Gabriel e Saliba Erling Haaland -Quando ancora segnato con un grande effetto al 5-1 trebbiatura di Manchester City, alcuni incapaci di manipolare la miscela di Isak di corsa intelligente e qualità tecnica.

La linea alta aveva qualcosa a che fare con esso. L’Arsenal sentiva che doveva correre a causa del deficit della gamba e Newcastle lo sapeva, e si è trasformato in una forma 5-4-1 senza la palla per la prima volta in questa stagione per invitare i visitatori e colpirli.

Era generalmente lo stesso piano di gioco con un altro sistema che ha guadagnato loro due vittorie per 1-0 sull’Arsenal durante le ultime due visite in campionato qui e di nuovo invocando se i tiratori stanno solo toccando la classe della partita nell’ultimo terzo. Infortunio Gabriel Metinies Queste preoccupazioni peggiorano solo come Artta ha confermato che il brasiliano sarebbe stato sottoposto a scansione sul suo tendine del ginocchio giovedì.

Artta indicherebbe il trionfo dello scudo della comunità di August per affrontare l’accusa di mancanza di argento e, naturalmente, possono riprendersi da esso, a partire da una pausa di allenamento nel clima caldo a Dubai, che si sentirà lontano dal freddo nord -est di tutta la vita.

“Dobbiamo ingoiare, è difficile”, ha detto Artta.

“Avevamo molte aspettative. Sapevamo quella difficoltà con il compito del risultato che abbiamo portato da Londra. non vedo l’ora.

“Per prima cosa penso che sarà doloroso. Mentre siamo a Dubai, ci ricariamo e andiamo di nuovo perché abbiamo ancora molto da giocare (per).”

Ma quella era ancora una notte criminale. La rivalità tra queste due parti si è intensificata nelle ultime stagioni e prove di ciò che si potrebbe vedere nella furia della competizione, mentre ha preso lo stesso modo.

Isak aveva una palla in rete in quattro minuti con una superficie lussuosa che escludeva una chiamata stretta per il fuorigioco. La cravatta si è girata nello spazio come ad un’estremità, Martin Ødegaard ha colpito un posto quando probabilmente ha avuto un punteggio, e poi ha corso chiaramente dall’altro. Il suo nobile sforzo per la traccia sinistra ha colpito il palo, ma Murphy ha trovato abbastanza sezione per dirigere il salto dalla colonna opposta.

Gordon Dal Newcastle 4-0 sull’aggregato dopo che l’Arsenal ha fatto un casino da dietro David Raya Mancanza della palla Declan Rice Chi Fabian Schär Ha catturato Gordon per finire abilmente.

Poi la festa è iniziata. “Mikel Artete, deve essere una palla”, cantavano i fan di Gleeful Newcastle, riferendosi al volontariato di Artet, che viene utilizzato in questa competizione come possibile motivo per cui l’Arsenal li ha finiti nella prima fase quattro settimane fa.

Ma nessuna Quirk spiega il risultato qui. Newcastle meritava di procedere a un’altra crepa in fama, riassunse lo stadio e salutò l’ultimo fischio: “I treni di libri, prenota i tuoi hotel, siamo ga’an a Wembley.”

Il viaggio di Newcastle verso l’argento è chiaro. Non per la prima volta, l’aspetto dell’Arsenal complicato.