Newcastle United vs Nottingham Forest Previsão, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Os Uracas venceram seus últimos três jogos contra os visitantes.

Temos um confronto de sucesso da Premier League no domingo na 26 Rodada da ação da Premier League 2024-25. Ambas as duas equipes estão lutando pelo primeiro lugar, com uma vitória muito importante para cada lado.

O Newcastle United terá como objetivo se recuperar aqui após sua derrota contra o Manchester City no último jogo. Atualmente, eles ocupam o sétimo lugar na classificação com 41 pontos, agora têm três pontos do quarto lugar. Os últimos três jogos de Magpies foram vistos registrando duas vitórias, já que seu objetivo é ter um desempenho de maneira mais consistente nas próximas partidas.

Nottingham Forest, por outro, surpreendeu a todos com seu desempenho nesta temporada. Atualmente, eles estão ocupando o terceiro lugar da liga, que é uma de suas melhores temporadas. A equipe de Nuno Espirito Santo acumulou 47 pontos até agora, mas terá melhorado após obter uma vitória nos últimos três jogos. No último jogo, eles sofreram uma derrota estreita contra o Fulham, pois não podiam criar grandes possibilidades.

Estádio: St. James ‘Park

Data: domingo, 23 de fevereiro

Horário de início: 14:00 GMT/ 9:00 AM ET/ 19:30 PT/ IS

Árbitro: Jarred Gillett

VAR: em uso

Forma:

Newcastle United (em todas as competições): WLWWL

Nottingham Forest (em todas as competições): WLWDL

Jogadores para olhar

Alexander Isak (Newcastle United)

Alexander Isak tem sido um herói desconhecido para os Uracas nesta temporada, atingindo constantemente as metas para eles. Ele já alcançou 17 gols até agora, apesar de passar por um início lento da temporada. Em muito pouco tempo, ele demonstrou todas as ferramentas necessárias para se tornar um grande sucesso na liga. Seus últimos três jogos o viram marcar dois gols, apesar de não entrar na partida nos últimos dois jogos.

Chris Wood (Nottingham Forest)

Chris Wood tem sido um prazer ver nesta temporada com o atacante veterano que mostra uma forma prolífica contra o gol. Nesta temporada, ele já marcou 18 gols na liga até agora, marcando quatro gols nos dois últimos jogos que incluem um hat -trick contra Brighton. Será crucial novamente aqui para quebrar o ponto morto.

Coincidência

O Newcastle United sofreu a derrota por 4 a 0 contra o Manchester City no último jogo da liga

Nottingham Forest foi derrotado pelo Fulham em uma derrota por 2-1 no último jogo da liga

Newcastle United venceu seus últimos três jogos contra a Nottingham Forest

Newcastle United vs Nottingham Forest: Conselhos de apostas e probabilidades

Dica 1: Alexander Isak marcará o gol de abertura: 7/2 com o Sky Bet

Dica 2: Newcastle United para vencer este jogo: 5/6 com William Hill

Dica 3: Chris Wood marcará um gol a qualquer momento: 9/4 com Bet365

Lesões e notícias de equipamentos

O Newcastle United sofreu quatro lesões em sua equipe como Harvey Barnes, Jamaal Loscelles, Joelinton permanece marginalizada, enquanto Sven Botman será avaliado antes do jogo.

Nottingham Forest tem uma preocupação com lesões em sua equipe, já que Taiwo Awoniyi continua sendo uma possível dúvida devido ao choque cerebral.

Cabeça de cabeça

Total de correspondências – 118

Newcastle United – 56

Nottingham Forest – 35

Desenhos – 27

Prever a linha

Newcastle United prevê o alinhamento (4-3-3):

Dubravka (GK); Libertação, Schar, Burn, Hall; Guimaraes, Tonali, Willock; Murphy, Isak, Gordon

Nottingham Forest previu o alinhamento (3-4-1-2):

células (GK); Morato, Milekovic, Murillo; Aina, Anderson, Danilo, Williams; Gibbs-branco; Elanga, madeira

Previsão de partes para ⁠newcastle United vs Nottingham Forest

Ambas as equipes impressionaram seu desempenho nos jogos recentes. No entanto, dado o apoio doméstico e o recente recorde forte contra eles, esperamos que o Newcastle United garantisse a vitória.

Previsão: ⁠Newcastle United 3-2 Nottingham Forest

Transmissão para ⁠newcastle United vs Nottingham Forest

Índia – Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido – Sky Sports, TNT Sports

NÓS – NBC Sports

Nigéria – Supersport, NTA, TV Deportiva

Índia – Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido – Sky Sports, TNT Sports

NÓS – NBC Sports

Nigéria – Supersport, NTA, TV Deportiva