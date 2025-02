Newcastle United vs Previsão do Arsenal, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Os Uracas estão prontos para enfrentar os Gunners na Copa da EFL.

O Newcastle United está pronto para bloquear as buzinas com o Arsenal de Mikel Arteta na primeira etapa da semifinal da Carabao Cup 2024-25. Os fãs ficarão empolgados com este confronto de alta tensão. O Newcastle já lidera os gols adicionados, já que eles venceram a primeira seção da semifinal da Copa da EFL contra o Arsenal por 2 a 0.

Este será um jogo fora do arsenal. Os homens de Mikel Arteta estarão sob pressão, pois têm uma montanha para escalar. Embora eles tenham grande confiança quando chegarem depois de garantir uma vitória dominante sobre os defensores do Premier League Manchester City. Os Gunners terão que mostrar seu futebol atacante aqui se quiserem selar um lugar na final.

O Newcastle United procurará o Arsenal para restringir mais uma vez. O Uracas Fulham caiu em seu acessório anterior. Como o Newcastle United está à frente, eles estarão interessados ​​em não deixar o Arsenal passar em sua defesa. Os homens de Eddie Howe tiveram pouca taxa de ataque, mas ainda marcaram alguns gols e conquistaram uma vitória importante na primeira mão.

Começo:

Quinta -feira, 6 de fevereiro, 01:30

Localização: St. James ‘Park, Newcastle, Inglaterra

Forma:

Newcastle United: wwlww

Arsenal: Dwwww

Jogadores para olhar

Alexander Isak (Newcastle United)

O atacante sueco desempenha um papel fundamental no alinhamento do Newcastle United. Alexander Isak estava sem gols para os Uracas em seu último jogo da liga. Mas ele superou a defesa do Arsenal na primeira mão para marcar um gol importante. Ele marcou dois gols em dois jogos da Cuabao Cup nesta temporada.

Martin Odegarard (Arsenal)

O ataque do Arsenal não foi muito eficaz na primeira partida da semifinal da Copa EFL. Martin Odegaard desempenhará um papel importante se o Arsenal alcançar uma vitória contra os Uracas aqui. Ele dirige as áreas do centro do Gunners Campo e também é muito útil para o seu lado no ataque. O Odegaard pode levar o Arsenal a retornar aqui.

Coincidência

O Arsenal vem depois de embolsar uma vitória dominante por 5-1 sobre o Manchester City.

O Newcastle United perdeu seu jogo anterior da liga por 1-2 contra o Fulham.

O Arsenal está deprimido por dois gols que entram na segunda etapa da semifinal da Copa Cábao.

Newcastle United vs Arsenal: Dicas de apostas e probabilidades

Newcastle United para vencer @23/10 Betfair

Objetivos maiores que 2,5 @17/20 Bet365

Alexander Isak marcará @11/2 Bet365

Lesões e notícias do equipamento

Os anfitriões do Newcastle United não terão Callum Wilson, Harvey Barnes, Jamal Lewis e Jamaal Loscelles ao seu lado enquanto estão feridos.

O Arsenal ficará sem os serviços de Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Ben White e Takehiro Tomiyasu.

Cabeçalho

Total de correspondências: 60

Newcastle United venceu: 11

Arsenal venceu: 38

Desenhos: 11

Prever a linha

Newcastle United previu o alinhamento (4-3-3)

Dubravka (GK); Tinta, quadrado, queimaduras, sala de estar; Guimaras, Toniton, Joyinton; Murphy, Isak, Gordon

Alinhamento previsto do Arsenal (4-3-3)

David, o alto (GK); Tibre, Saliba, Gabriel, Levilly-Skelly; Odegad, Patey, arroz; Martine, Hvertz, Steling

Previsão de coincidências

O Newcastle United poderia selar um lugar para eles na final da Copa da EFL. É provável que Urracas surja como vencedores contra o Arsenal na semifinal da Copa da Copa.

Previsão: Newcastle United 2-1 Arsenal

Detalhes da transmissão

Índia – Fancode

Reino Unido – futebol esportivo do céu

EUA

Nigéria – App Star Times

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.