Neymar, Depay, Silva per protestare contro il prato agli stadi brasiliani

NeymarMemphis Depay e Thiago Silva sono tra i principali calciatori brasiliani che protestano l’uso del prato artificiale per le partite di campionato anziché l’erba naturale.

Tutto campagna online Con le stesse notizie di martedì, sottolineando la loro paura di un aumento del rischio di infortunio per i giocatori di superficie artificiale.

Alcuni club nelle più alte divisioni in Brasile usano un prato artificiale per consentire un maggiore uso dello stadio minimizzando il danno per giocare a superfici.

“È preoccupante vedere la direzione del calcio brasiliano. Con le dimensioni e la rappresentazione del nostro sport, questo dibattito non dovrebbe nemmeno esistere. Nella lega più rispettata del mondo, i giocatori vengono ascoltati e gli investimenti vengono effettuati per garantire la qualità nel parco giochi negli stadi “, hanno detto i calciatori.

“La soluzione al parco giochi sbagliato è quella di creare un buon parco giochi, è altrettanto semplice. Il calcio è naturale, non artificiale.”

Neymar è appena tornato a Santos, Depay Plays per Corinthian e Thiago Silva è a Fluminense.

Il campione brasiliano Botafoga, Palmeiras e Athletico Paranaense sono tra i club che hanno usato il prato artificiale, con conseguenti giocatori che sono veterani o restituiti da infortuni – tra cui Neymar – per boicottare le partite contro le squadre.

Palme detto in una dichiarazione Che la critica del suo prato artificiale sia superficiale e non si basa sulla scienza.

Il club ha affermato che l’area di gioco è stata certificata da FIFA, un organo di governo sportivo, e dal 2020 ha regolarmente sottoposto a ispezioni regolari, “quindi ha gli stessi parametri del parco giochi naturale in perfette condizioni”.