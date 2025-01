Neymar è in trattative con tre squadre della MLS per un possibile trasferimento

La superstar brasiliana e attaccante dell’Al Hilal Neymar è in trattative preliminari con tre squadre della MLS, tra cui il Chicago Fire FC, su una proposta di trasferimento, hanno detto fonti a ESPN.

La fonte ha aggiunto che attualmente l’Inter Miami non figura tra le squadre in corsa Neymare il nuovo allenatore degli Herons Javier Mascherano ha recentemente affermato che sarebbe “impossibile” aggiungere il brasiliano al roster di Miami date le restrizioni attualmente in vigore nella MLS.

Consigli dell’editore 2 Correlati

Tuttavia, fonti di ESPN Brasile hanno temperato le aspettative di un passaggio alla MLS Neymar. Queste fonti hanno anche aggiunto che se dovesse giocare negli Stati Uniti, spera ancora di firmare con gli ex compagni del Barcellona. Lionel Messi E Luis Suarez nel sud della Florida.

The Fire ha rifiutato di commentare quando contattato da ESPN.

Neymar, 32 anni, ha avuto momenti difficili con l’Al Hilal da quando si è unito al club saudita dal Paris Saint-Germain nell’estate del 2023 per una cifra di 97,6 milioni di dollari. Poco dopo essersi unito all’Al Hilal, ha subito uno strappo al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante il servizio internazionale.

Neymar è tornato in campo a ottobre, ma un successivo infortunio al tendine del ginocchio gli ha impedito di contribuire maggiormente in questa stagione. Complessivamente, ha collezionato solo sette presenze in campionato e coppa, segnando un gol in una partita della fase a gironi dell’AFC Champions League contro il Nassaji Mazandaran, il 3 ottobre 2023.

Anche senza Neymar, l’Al Hilal ha vinto la Saudi Pro League la scorsa stagione.

L’ex stella del Barcellona è sotto contratto fino a giugno 2025, il che significa che può iniziare a trattare con altre squadre per un nuovo contratto. Neymar rimane uno dei più grandi nomi di questo sport grazie alle sue prestazioni al fianco di Messi e Suarez al Barça dal 2013 al 2017.

Durante la sua permanenza al club catalano, ha fatto parte di squadre che hanno vinto la corona della UEFA Champions League, due titoli LaLiga e tre Copa del Rey. Successivamente è passato al PSG nel 2017 e ha vinto cinque titoli di Ligue 1, tre Coppe di Francia e due Coppe di Lega.

Neymar ha iniziato la sua carriera professionale con Santos nel 2009, portandoli a trionfare nella Copa Libertadores del 2011, in cui segnò nella gara di ritorno della finale, una vittoria per 2-1 sul Peñarol.

A livello internazionale, Neymar ha collezionato 128 presenze con il Brasile e segnato 79 gol. Faceva parte della squadra brasiliana che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi estive del 2016, ospitate dal Brasile, ma negli ultimi anni è stato regolarmente indisponibile a causa di infortuni.