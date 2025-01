O brasileiro não teve uma estadia feliz no clube saudita.

Neymar anunciou oficialmente sua partida da liga profissional saudita. Após um período decepcionante com Al-Hilal, a estrela brasileira declarou sua intenção de sair.

O contrato de Neymar com a Al-Hilal foi concluído por consentimento mútuo entre o clube da Arábia Saudita e a sensação brasileira.

Em agosto de 2023, Neymar deixou o Paris Saint-Germain para ingressar na equipe da Arábia Saudita. A equipe saudita pagou 90 milhões de euros (US $ 94 milhões) na época para obter o atacante brasileiro.

No entanto, antes que ele pudesse aparecer, o brasileiro sofreu uma lesão na LCA que o manteve fora de ação por um ano, apesar de retornar da lesão que terminou a temporada, a ex -estrela de Barcelona recebeu uma lesão no isquetibial.

Enquanto lutava para permanecer em forma, Al-Hilal decidiu não registrar o atacante da segunda parte da temporada 2024-25 para jogos da Saudi Pro League. De acordo com os rumores agora, Neymar retornará ao seu clube de infância, onde se estabeleceu como o jogador mais promissor.

Neymar também deixou uma mensagem de despedida para os fãs de Al-Hilal nas redes sociais, que diziam: “Para todos em Al Hilal, fãs, obrigado! Eu dei a ele tudo para brincar e desejo que desfrutemos de momentos melhores no campo juntos … Saudita, obrigado por me dar uma nova casa e novas experiências, agora eu conheço o verdadeiro saudita e tenho amigos pela vida que sempre eu Senti seu amor e paixão pelo jogo que seguirei sua viagem à frente como um clube e um país por volta de 2034 Seu futuro será incrível, coisas especiais estarão acontecendo e eu sempre o apoiarei.“

O tempo medíocre de Neymar em Al Hilal acabou quando o jogador brasileiro e a equipe saudita decidiram se separar.

Segundo os relatos, Neymar assinará com Santos, uma equipe brasileira onde começou sua carreira. O internacional do Brasil espera se mudar este mês e está muito interessado em ingressar em Santos. Segundo as fontes, o clube brasileiro planeja apresentar Neymar na quinta -feira, 30 de janeiro ou sexta -feira, 31 de janeiro.

Segundo relatos, como parte do acordo, Neymar está dando US $ 25 a 30 milhões de seu salário para ingressar no clube brasileiro.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.