O brasileiro está perto de assinar para Santos.

Dois grandes clubes se enfrentarão quando o Qadisiyah receber o líder da liga, Al-Hilal, na 17ª semana da Liga Pro Saudita no Prince Mohamed Bin Fahd Stadium.

A equipe de Jorge Jesús é a primeira na classificação, mas está empatada em pontos com o segundo classificado, o Al-Ittihad. Este último espera que seu rival sofra um revés que lhes permita se recuperar em primeiro lugar.

Este jogo pode ser complicado para os visitantes, embora Al-Hilal tenha atendido às expectativas nesta temporada. Eles jogarão sob pressão e o Qadisiyah procurará dar todos os tipos de problemas aos visitantes do jogo.

No entanto, as ondas azuis tiveram um ótimo desempenho nos jogos fora de casa, vencendo seis de seus oito jogos fora de casa, e o livro certamente os favorece a alcançar uma sétima vitória consecutiva.

Os jogadores foram excepcionais com suas performances nesta temporada e esperam levar o time a um segundo título consecutivo nesta temporada. Aleksandar Mitrović esteve bastante com o Al-Hilal, marcando 12 gols em 13 jogos da liga nesta temporada.

No entanto, muitos fãs estariam desesperados para ver Neymar, que foi adquirido por uma grande quantia, mas até agora mal apareceu muitas vezes.

Neymar tocará esta noite?

O tempo de Neymar em Al-Hilal poderá terminar em breve, já que o atacante brasileiro volta ao clube de sua infância, Santos. O treinador anterior da equipe também revelou que o ex -jogador do PSG não será registrado para as partidas da liga pelo resto da temporada, o que deixa claro que seu futuro não está aqui. Logo ele não jogará hoje à noite.

No entanto, Neymar pode jogar na elite da Liga dos Campeões da AFC. Mas Al-Hilal está disposto a rescindir seu contrato como um acordo mútuo. Os detalhes ainda estão sendo resolvidos. Em uma tentativa de chegar a um acordo, espera -se que as duas partes se encontrem no início desta semana. Além disso, o Neymar deve assinar um contrato de seis meses com o Santos com a possibilidade de uma extensão por um ano.

⚪️⚫️🇧🇷 Santos e Al Hilal estarão em conversas diretas nesta semana para conhecer as etapas formais do acordo com a Neymar. Tudo é acordado verbalmente e Ney está planejando sua viagem de volta ao Brasil nos próximos dias.

