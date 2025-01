Neymar: Kylian Mbappé era ‘un po’ geloso’ di Lionel Messi a Parigi

L’attaccante Neymar ha detto che il suo ex compagno di squadra del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé è diventato “un po’ geloso” dopo che la superstar Lionel Messi si è unito al club francese nell’agosto 2021 a parametro zero.

Parlando in un podcast condotto giovedì dal vincitore della Coppa del Mondo Romário, il 32enne brasiliano, che gioca per il club saudita Al-Hilal, ha aggiunto che il grande ego ha influenzato le prestazioni del PSG nelle grandi partite.

Neymar ha rilasciato questi commenti dopo che Romário ha chiesto se Mbappé, arrivato al Real Madrid in questa stagione, fosse “fastidioso”.

“No, non lo è. Ho le mie cose con lui, abbiamo litigato un po’, ma quando è arrivato per noi è stato fondamentale. Lo chiamavo Goldie. Ho sempre giocato con lui, dicevo che sarebbe stato uno dei migliori , L’ho sempre aiutato, gli ho parlato, è venuto da me, abbiamo mangiato insieme, ha detto Neymar.

“Abbiamo avuto anni di buona collaborazione, ma dopo l’arrivo di Messi era un po’ geloso. Non voleva condividermi con nessuno. E poi ci sono stati litigi, un cambiamento di comportamento”, ha aggiunto il giocatore brasiliano.

Mbappé è arrivato al PSG dal Monaco nel 2017, lo stesso anno in cui Neymar si è trasferito dal Barcellona al club francese in uno dei più grandi trasferimenti nella storia del calcio.

Entrambi sono stati ingaggiati mentre il club inseguiva il suo primo titolo di Champions League, che deve ancora vincere. Neymar ha detto che la squadra ha spesso faticato a causa del suo grande ego, ma non ha nominato nessuno.

“È bello avere un ego, ma devi sapere che non giochi da solo. Devi avere un altro ragazzo al tuo fianco. C’erano (grandi) ego quasi ovunque, non può funzionare”, ha detto Neymar. “Se nessuno corre e nessuno aiuta, è impossibile vincere qualcosa.”

Neymar non ha escluso un ritorno in Brasile dopo la scadenza del suo contratto con l’Arabia Saudita a metà anno.

Né Mbappé né Messi hanno reagito ai commenti di Neymar.

Rapporto dell’Associated Press.

