Neymar nel 2026 Coppa del Mondo: “Seguirò questo trofeo in ogni modo possibile”

Venerdì migliaia di fan di Santos sono stati i benvenuti dalle lacrime al suo club per ragazzi e un concerto a casa allo stadio sotto il marchio elettronico dicendo: “Prince è tornato”.

Il 32enne ha firmato un contratto di sei mesi, che secondo lui potrebbe essere continuato.

Neymar in seguito ha ammesso che il suo ritorno era anche dovuto al fatto che si sentiva sfortunato al club saudita Al-Hilal all’inizio di quest’anno quando ha lottato per avere il tempo di gioco. Ha detto che sarebbe stato pronto a giocare per Santos almeno 30 minuti in una partita prevista per sabato se le autorità calcistiche locali gli diano.

Circa 20.000 palanti fan di Santos hanno riempito il suo stadio Vila Belmiro fuori Sao Paulo sotto la pioggia per celebrare il ritorno del Brasile.

La sera, che è stata enfatizzata dai fuochi d’artificio, era limitata da una festa di tre ore, che aveva anche cantanti locali.

“Sono molto felice. Abbiamo vissuto qui per alcuni momenti fantastici. C’è ancora molto lì”, ha detto Neymar sul campo. “

Neymar ha dichiarato alla conferenza sui media che lui e le sue famiglie si sono adattati bene all’Arab Saudita, ma la sua mancanza di tempo di gioco dopo aver restituito l’ACL – non ha giocato da novembre – ha costretto il suo cambiamento.

“Alcune decisioni non si applicano alla logica del calcio”, ha detto Neymar. “Ho iniziato tristemente durante il periodo di allenamento (al-Hilal) e non era buono per me. Quindi c’era la possibilità di tornare indietro, e non ci ho pensato due volte. Il primo giorno ho deciso di tornare da mio padre (e rappresentante) e tutto ha funzionato. “

L’attaccante ha firmato il suo contratto all’arrivo e ha aggiunto che “troppo presto per essere parlato” per continuare il commercio fino alla Coppa del Mondo nel 2026, che secondo lui è l’ultimo che gioca nella sua carriera. Ha anche detto che il suo ritorno a casa è “salvezza” per la sua anima calcistica.

“Santos mi ha dato la possibilità di tornare indietro. Ho lasciato che molte cose fossero qui. È stato un matrimonio perfetto per entrambe le parti del momento inimmaginabile. È successo ancora”, ha detto Neymar. “Abbiamo un contratto di sei mesi che può essere chiaramente esteso. Due settimane fa non pensavo nemmeno di essere qui.”

Neymar ha anche detto che ha “un’altra cosa da vincere, un compito che è l’ultimo”.

“Seguo questo trofeo della Coppa del Mondo in ogni modo possibile. Ho gol”, ha detto Neymar, che è il miglior marcatore in Brasile in assoluto con 79 gol in 125 partite.

Poco prima, Neymar ha salutato i suoi prossimi compagni di squadra e i leader del club nell’area di allenamento di Santos.

Il jet machine privato di Neymar è atterrato nella campagna di San Paolo dall’Arabia Saudita al mattino, ma ha chiesto alcune ore di riposo prima che l’elicottero volasse a Santos.

Banners che leggono “Prince è tornato” venduto 10 reali ($ 1,50) fuori dallo stadio Vila Belmiro da 20.000.

I graffiti, ispirati dall’intelligenza artificiale al di fuori dello stadio, mostrarono a Neymar di essere maturi e alla fine della corona – non piccoli risultati nella città in cui Pelé fu re per decenni fino alla sua morte nel dicembre 2022 all’età di 82 anni.

Un video inviato da Santos ai social media ha mostrato che Neymar non era il n. 11, che è stato durante il suo primo incantesimo dal 2009 a 13. Usa Pelé # 10.

“È un onore indossare questa camicia sacra”, ha detto Neymar nel video.

Saudi-club al-Hilal ha respinto l’accordo di Neymar con il consenso dell’accordo di questa settimana, sei mesi prima, giocando solo sette partite e segnato una volta nel settembre 2023. ACL lo ha ferito per un anno fino a ottobre. Al-Hilal ha detto che Neymar non poteva più lavorare come prima.

Neymar ha anche lasciato le critiche di Saint-Germain di Barcellona e Parigi, anche se ha fornito argento e obiettivi. Giovedì, ha detto che sperava di riportare l’amore a casa, dove è rispettato.

Gli ex compagni di squadra si sono esibiti nel video per congratularsi con Neymar, tra cui Luis Suárez, Gianluigi Buffon, Andres Iniesta e Rodrygo.

Neymar ha giocato 225 partite per Santos nel suo primo incantesimo. Ha segnato 138 gol, molti dei quali sono la chiave per vincere sei titoli nel gigante brasiliano, che è stato trasferito nel 2023 e è tornato al dipartimento superiore l’anno scorso.

“Per noi, il ritorno di Neymar è una rinascita”, ha detto Victor Hugo Arans, 45 anni, produttore di eventi a Santos. “Non abbiamo aspettato questo. Neymar poteva suonare altrove, ha un livello per essere nelle migliori federazioni. Penso che il suo cuore abbia parlato più forte.”

Neymar è stato il giocatore più costoso nella storia del calcio quando si è trasferito da Barcellona a PSG per $ 222 milioni (allora $ 262 milioni) nel 2017. È stato venduto ad al-Hilal per $ 90 milioni nel 2023 ($ 94 milioni).

Anderson Souza, 43 anni, vive a Santos e non è un sostenitore del club. Ma è uno di quelli che credono che Neymar riporti la città sulla mappa dopo tempi difficili.

“Pelé è morto, la squadra è stata spostata, c’è stata molta oscurità. Spero che riporta un po ‘di energia, la gente ne ha bisogno”, ha detto Souza. “Ma deve sapere che la gente vuole che faccia, cerchi loro, sia al meglio. I fan di Santos lo adorano, ma non sono stupidi.”

Neymar ha detto che gli appassionati di calcio come Souza non devono preoccuparsi.

“Non ho camminato qui, non sono tornato a casa sul mio divano”, ha detto Neymar. “Dopo la mia felicità, sono venuto come calciatore e aiuto Santo.”

Reporting Associated Press.

