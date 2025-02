Neymar obtém o primeiro gol no retorno de Santos, quebra o feitiço seco de 14 meses

Neymar marcou um gol pela primeira vez em mais de 14 meses no domingo, com o primeiro gol para Santos desde que voltou ao clube infantil no início do mês. O jogador de 33 anos ajudou Santos a derrotar a quarta divisão de Agua Santa por 3 a 1 na partida do campeonato estadual de São Paulo. Neymar, que não marcou em seus três primeiros jogos com Santos, chegou em casa aos 14 minutos. Foi seu 137º gol em 229 apresentações no clube, para o qual ele voltou depois de deixá -las em 2013 para o Barcelona. Foi também seu primeiro gol para todos de 3 de outubro de 2023, quando ele jogou em Al Hilal contra Nassaji Mazandaran na Liga dos Campeões Asiáticos.

No final de janeiro, ele encerrou o contrato com o clube saudita para voltar para casa.

Neymar passou 18 meses com Al Hilal depois de ingressar em Paris Saint-Germain em agosto de 2023 sob um contrato que o enriqueceu com 100 milhões de euros (US $ 103 milhões) na temporada.

Neymar jogou cinco partidas para eles antes de sofrer uma grave lesão no joelho no Brasil.

Depois de um ano, ele voltou em outubro do ano passado e houve mais duas performances para Al Hilala, apenas para sofrer uma lágrima do tendão poplítea.

No domingo, além do gol, Neymar também prestou assistência, a próxima em cada quatro partidas que ele jogou desde que chegou ao Brasil.

