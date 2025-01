Neymar ha accettato di tornare a Santos Quasi 12 anni dopo la partita della squadra brasiliana, ha detto martedì il presidente del club Marcelo Teixeira.

L’attaccante brasiliano aveva precedentemente confermato che il suo contratto con il club dell’Arabia Saudita Al-Hilal era stato chiuso dal consenso comune. In al-Hilal, ha avuto la magia degli infortuni, dove ha giocato solo sette partite e ha segnato una volta.

Neymar ha vinto sei titoli con il Hist Boyhood Club Santos Club, tra cui Trophy Copa Libertadores nel 2011. Santos è una città da spiaggia fuori dal San Paolo.

“È tempo (ritorno), Neymar. È ora che tu torni alla tua gente. A casa nostra, al club nei nostri cuori “, ha detto Teixeira nei suoi canali di social media. “Benvenuto, il nostro ragazzo Ney! Un ragazzo della villa (Belmiro, Santos Stadium). Torna di nuovo per essere felice con camicia bianca e nera. Santos Nation ti aspetta a braccia aperte.

Star brasiliano Neymar Jr. Si unirà di nuovo a Santos FC, club brasiliano, dove ha fatto il suo debutto nel 2009. MB Media/Getty Pictures

Neymar, che una volta ha descritto come uno dei migliori giocatori del mondo, ha trascorso la maggior parte del suo tempo in Arabia Saudita su una pista secondaria a causa di un infortunio all’ACL che ha scelto in Brasile in Brasile nell’ottobre 2023.

São Paulo Media ha annunciato che l’ex star di Barcellona e Paris Saint-Germain dovrebbe tornare in Brasile questa settimana e entro pochi giorni reintroduceranno i fan di Santos.

Neymar è diventato il giocatore più costoso nella storia del calcio quando si è trasferito da Barcellona al PSG nel 2017 per 222 milioni di euro (allora $ 262 milioni).

Il portavoce di Neymar Franco ha affermato che il giocatore non ha commenti immediati.

Neymar, tuttavia, ha risposto con la GIF del cuore alla carica di Kely Nascimento, una delle figlie della tripla vincitrice del Pelé della Coppa del Mondo e ha celebrato il suo ritorno a Santos.

“(Mio padre) dopo aver scoperto che il nostro ragazzo sta tornando a casa, deve scavare sulla sua bici in cielo”, ha detto Napaimo su Instagram. Pelé morì nel dicembre 2022.

Video pubblicato da al-Hilal martedì La serata mostra che Neymar dà addio.

“Oggi sono molto felice di tornare a casa. Nel suo paese “, ha detto Neymar ai suoi ex compagni di squadra senza menzionare Santos. “È stato un piacere giocare per questo club. Era breve, le cose non erano come mi aspettavo. Non potevo aiutarti in campo come volevo.

Santos è stato incluso nella seconda divisione del Brasile in Brasile nel 2023 ed è stato nuovamente promosso nell’ultima stagione.

L’ultima partita di Neymar è stata giocata a novembre. L’allenatore Al-Hilal Jorge Jesus ha ripetutamente elogiato dubbi sulla forma di un aggressore.

Neymar ha lasciato la lega saudita dopo aver giocato solo sette partite in 17 mesi dopo il suo trasferimento di grandi soldi nel regno ricco di petrolio.

Al-Hilal ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Neymar lunedì per interrompere il suo contratto con il consenso reciproco.

“Ho messo tutto per giocare e vorrei che ci godessimo tempi migliori in campo”, ha detto Neymar in un rapporto sui social media. “Per i sauditi, grazie per aver dato a me e alla mia famiglia una nuova casa e nuove esperienze. Ora conosco il vero saudita e ho amici per tutta la vita.

Nonostante l’infortunio di Neymar, Al-Hilal è ancora riuscito a vincere la Lega Saudita la scorsa stagione. Il trattato brasiliano doveva scadere dopo il campionato mondiale del Club FIFA di quest’anno, che sarà giocato tra il 15 giugno e il 13 luglio negli Stati Uniti.

L’attaccante si è unito al club saudita da PSG nell’agosto 2023 per 90 milioni di euro ($ 94 milioni). Secondo quanto riferito, il suo stipendio era uno dei più grandi calcio del mondo.

Neymar, tuttavia, ha suscitato un infortunio ACL che ha giocato in Brasile solo mesi dopo essersi unito ad al-Hilal.

Neymar è tornato ad ottobre, ma ha detto che in varie interviste si sarebbero rimaste dubbi sul fatto che sarebbe rimasto per il resto della stagione.

I fan di Santos si aspettavano già il ritorno di Neymar. Dalla scorsa settimana, hanno pubblicato un video di un uomo con la voce del leggendario triplo vincitore del Pelé World Championship, morto nel 2022 all’età di 82 anni e chiese a Neymar di tornare e indossare la sua maglietta storica n. 10.

A giugno, durante una visita a uno dei suoi progetti sociali in Brasile, l’attaccante ha negato che stesse guardando il ritorno al club e ha definito l’idea di “bugia complessiva, non ci sono piani. Ho un altro anno nel mio contratto con al-Hilal, spero di giocare una grande stagione lì.

All’inizio di gennaio, Neymar ha rilasciato messaggi per i suoi commenti sull’ex compagno di squadra PSG Kylian MbappéChe ora è nel Real Madrid.

Neymar ha detto in un podcast organizzato dal vincitore della Coppa del Mondo Romario Lionel Messi Si unì al club francese nell’agosto 2021. Ha anche aggiunto che i grandi ego hanno influenzato le prestazioni del PSG in grandi partite.

Neymar, il miglior concorrente di tutti i tempi del Brasile con 79 gol in 125 partite, ha anche affermato che si è concentrato sull’ottenere più tempo di gioco per prepararsi alla Coppa del Mondo in Nord America la vittoria del prossimo anno nel torneo.