Neymar quebra após um retorno emocional ao clube da infância. Vídeo viral

Na sexta -feira, Neymar assinou um contrato de seis meses com o Santos, um clube brasileiro onde começou sua carreira. “O contrato é inicialmente por seis meses, mas é claro que faremos de tudo para ficar conosco”, disse o Canal Sportv, vice -presidente da Santos Fernando Bonavides. “Esperamos que ele fique conosco para a Copa do Mundo do próximo ano”. Neymar ficou um pouco emocionado ao revelar em Estadio Urbano Caldeira. No filme viral, Neymar chorou após uma festa barulhenta dos fãs.

O retorno de Neymar a Santos é lindo. Todo jogador de futebol deve retornar aos clubes infantis antes de se aposentar. pic.twitter.com/x4agb2mbel – TC (@totalcristiano) 31 de janeiro de 2025

O ex-atacante de 32 anos e o atacante de Barcelona e o Paris Saint-Germain retornam a Santos depois que ele jogou apenas sete vezes na Arábia Saudita Al Hilal, apesar do salário relatado de cerca de US $ 104 milhões por ano.

Neymar, o melhor atirador de todos os tempos do Brasil, juntou -se a Al Hilal em agosto de 2023, seguindo outras estrelas de Cristiano Ronaldo e Karim Benzema para a baía.

Mas dois meses depois de chegar a Riyadh, um ligamento cruzado no joelho esquerdo quebrou enquanto jogava no Brasil na qualificação para o campeonato mundial em 2026, o que o manteve ao seu lado por um ano.

Então ele sofreu uma série de tendões e joelhos quando tentou voltar à ação.

Neymar cortou uma figura satisfeita quando foi apresentado aos fãs durante a cerimônia durante o Clube Estadio Urbano Caldeira, no qual os shows de várias estrelas da música local se apresentam.

